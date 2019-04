Liederkranz Tettnang blickt auf erfolgreiches Jubiläumsjahr 2018

Der 1. Vorsitzende Manfred Weißenrieder hat die 191. Jahreshauptversammlung im Hotel Ritter eröffnet. Vom Chorverband OCV überreichte Manfred Weißenrieder der früheren Vorsitzenden Sabine Kees und Waltraud Schwellinger, die jetzige Kassiererin, für 30 Jahre Mitgliedschaft und Singen im Chor die Ehrenurkunde des Oberschwäbischen Chorverbands einschließlich der Silbernen Ehrennadel.

Die jeweilige Vereinsurkunde des Liederkranzes wurde ihr auch überreicht.

Für 40 Jahre Singen im Chor erhielt Martin Kaifler, früherer Stellvertreter des Vorsitzenden, und heute zuständig für die Homepage des Vereins, die Ehrenurkunde des Schwäbischen Chorverbands einschließlich der Silbernen Ehrennadel (siehe Foto).

Manfred Weißenrieder ließ danachdie wichtigsten Veranstaltungen Revue passieren: das Jubiläumskonzert im April 2018, der tolle dreitägige Ausflug nach Regensburg und Landshut, das Gemeinschaftskonzert mit dem evangelischen Kirchenchor in der Schlosskirche im Oktober und die Beteiligung beim Hopfenwandertag und Bähnlesfest.

Über die sehr gute Finanzlage informierte die Kassiererin Waltraud Schwellinger. Ihr wurde von den Kassenprüferinnen Astrid Plavec und Elisabeth Wanura eine tadellose Kassenführung bestätigt.

Die komplette Vorstandschaft wurde vom ältesten Vereinsmitglied Hans Piller einstimmig entlastet.

Danach wurde gewählt: Nachdem die jeweils zweijährige Periode zur Neuwahl der Vorstandsmitglieder und des Beirats anstand, wurden zunächst die Mitglieder des Vorstands, die sich zur Wiederwahl stellten, per Akklamation jeweils einstimmig in ihren Funktionen bestätigt: 1. Vorsitzender Manfred Weißenrieder; 2. Vorsitzende Monika Strein; 3. Vorsitzender Franz Hillebrand; Schriftführerin Theresia John und Kassiererin Waltraud Schwellinger.

Für die Kassiererin konnte kein Stellvertreter gefunden werden. Die 2. Vorsitzende sicherte jedoch eine Unterstützung bei bestimmten Aufgaben zu.

Als Stellvertretende Schriftführerin und Notenwartin wurde Karin Gehring gewählt, nachdem Andrea Hirscher dieses Amt langjährig wahrgenommen hat. Die bisherigen Beiräte/Stimmführer Franz Hillebrand (Tenor), Bernd Hofmann (Bass) und Martha Giray (Alt) wurden einstimmig wiedergewählt. Für den Sopran übernahm Margot Tempel diese Funktion von Gudrun Fürst.

Der 1. Vorsitzende gab noch einen Ausblick auf die anstehenden Termine und Konzerte in 2019/20. Als besonderer Höhepunkt im Sängerjahr 2019 sind die Gemeinschaftskonzerte mit der Rütner Chorgemeinschaft am 16. November in Hohenems und am 23.November im Rittersaal erwähnenswert. Projektsänger/innen sind jederzeit herzlich willkommen.