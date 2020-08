Liberale sprechen über Bundespolitik

Der FDP-Ortsverband Tettnang hat in einer Videokonferenz über aktuelle politische Themen diskutiert. Tettnangs FDP-Vorsitzender Dogan Cimen thematisierte hierbei vor allem die wirtschaftliche Situation der Automobilindustrie sowie der Automobilzulieferer im Südwesten, wie die Partei in einer Pressemitteilung schreibt. Zu Gast war Christian Jung, Bundestagsabgeordneter der FDP.

Die Teilnehmer sprachen außerdem über die finanzielle Entwicklung der Deutschen Bahn, den öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im ländlichen Bereich, die Arbeit des Maut-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags, in dem auch Jung als Obmann der FDP sitzt, die gescheiterte Änderung der Straßenverkehrsverordnung und schließlich die Frage, wie mit den Themen „Social Distancing“ und Maskenpflicht im ÖPNV und im Verkehr ganz allgemein umgegangen werden sollte. Hierbei regte Cimen an, dass man Rentner kostenlos den ÖPNV nutzen lassen sollte. Er fragte sich auch, warum es keine guten Verbindungen mit der Bahn zwischen Wangen über Tettnang nach Ravensburg beziehungsweise Friedrichshafen gibt.

Bezüglich der Straßenverkehrsordnung (StVO) merkte Cimen an, dass diese aus seiner Sicht „ungerecht“ und „schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt“ gewesen sei. Die insgesamt 11 200 zusätzlichen Fahrverbote zwischen Ende April und Anfang Juli belegten die Absurdität und würden die Unverhältnismäßigkeiten der neuen StVO aufzeigen, so Cimen weiter.

Christian Jung hat sich laut FDP sehr über die rege Teilnahme an den Online-Veranstaltungen und über das große Interesse der Tettnanger an aktuellen Fragen der Bundespolitik gefreut. In der Diskussion zeigte sich laut Pressemitteilung das große Engagement der Freien Demokraten in den Gliederungen vor Ort.

„Das sind tolle Voraussetzungen, mit denen wir in zwei starke Wahlkämpfe im Jahr 2021 einsteigen können: zunächst für die Landtagswahl in Baden-Württemberg und dann im Herbst für die Bundestagswahl“, so Jung. Er bedankte sich für die Einladung von Dogan Cimen und lud die Tettnanger im Gegenzug nach Berlin ein.