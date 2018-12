Leuchtenhersteller gibt sich neuen Markenauftritt

Der Tettnanger Leuchtenhersteller LTS hat sein äußeres Erscheinungsbild verändert und damit die Weichen für die Zukunft gestellt, teilt das Unternehmen mit. Auf einer Pressekonferenz hat LTS kürzlich seine Markenneupositionierung und ein neues Firmenlogo präsentiert.

„Love to shine“ lautet der neue Slogan der Firma, der zusammenfasst, wie sich das Unternehmen in Zukunft sieht. Außerdem spiele ein neues Farbkonzept im Außenauftritt der Firma eine große Rolle. „LTS ist so wie seine rund 260 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern: bunt“, so das Unternehmen, das einen Jahresumsatz von rund 50 Millionen Euro erwirtschaftet.

Für die Mitarbeiter und deren Geschäftsführer Michael Cappello war die Präsentation ein wichtiger Tag: „Nach schnellem Wachstum wurde das vergangene Jahr intensiv genutzt um unser eigenes Profil in einem hart umkämpften Marktumfeld zu schärfen“, so Cappello. Das Ziel sei die strategische Neupositionierung gewesen und eine Antwort auf die Frage zu finden, wer man denn eigentlich sei. Mit dem Relaunch schlage das Unternehmen, das als kleine Firma vor 30 Jahren in Ravensburg begonnen hatte, ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Die Markenagentur BeckDesign aus Bochum hat den neuen Auftritt in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Steigenberger aus Lindau verantwortet.

Unter den Gästen war auch Bürgermeister Bruno Walter. Er zeigte sich begeistert vom neuen Logo und der Bereitschaft des Unternehmens, neue Wege einzuschlagen, so LTS. „Die Innovationen rund um das Thema Licht, die wir heute hier bestaunen, sind Ausdruck von enormer Kreativität und Leistungsbereitschaft“, so Walter. Derzeit werden in den Produktionshallen unter anderem Leuchten für ein Projekt im gehobenen Automobilsektor und einem Opernhaus in Osteuropa konfektioniert.