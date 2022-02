Leuchtende Kinderaugen beim Online-Kinderball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch den schwungvollen Auftakt des Fanfarenzug Weissenau wurden die Zuschauer direkt in die richtige Stimmung gebracht. Daraufhin begrüßte unser Moderationsteam, Kerstin und Ypsi mit Kids, unsere Kleinen und Großen Zuschauer. Die zuvor liebevoll gepackten und verkauften Kinderballtüten wurden nochmals vorgestellt und ausgepackt. Die Kinder erwarteten viele tolle Inhalte für den Ball, wie z.B. eine Maske, Luftschlangen und Gummibärchen. An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an die Volksbank aussprechen, die uns die Gummibärchen gespendet hat! Nach ein paar Witzen der Kinder legte auch schon Kristina Ziegler los. Sie hat sich auch in diesem Jahr wieder ein sehr tolles Programm für die Kinder ausgedacht. Von wechselnden Hintergründen wie Luftschlangen, Partylichter, ein fußballspielender Elefant und vielem mehr, das die Kinder herbeizaubern durften, wurde immer kräftig darauf getanzt. Von Ententanz über das Eistanzen zu Johnny Däpp zu Cordula Grün mit Luftballons zwischen den Bäuchen oder den Rücken. Für jedes Kind war in diesem einstündigen und vielfältigen Programm mindestens ein Highlight zum mitmachen geboten. Viele erfreuliche Rückmeldungen erreichten uns und Fotos mit leuchtenden Kinderaugen.

Abschließend wies unser Moderationsteam nochmals auf unser aktuelles Gewinnspiel hin. Wir haben Heliumluftballons mit Postkarten daran fliegen lassen. Von den Postkarten, die zurückkommen werden die Gewinner ausgelost, auch die Finder haben somit eine Gewinnchance. Zudem gibt es im Bürgermooser Lädele noch Lose für den guten Zweck zum Kaufen. Der Erlös geht an den Tintenklecks in Kau. Hier werden auch verschiedene Lose einen Gewinn abstauben. Die Gewinner beider Gewinnspiele werden am bromigen Freitag bekanntgegeben.

Zum spektakulären Abschluss heizte die Lumpenkapelle Meckenbeuren nochmals richtig ein. Wir danken allen Beteiligten, dass ihr den Kinderball wieder so schön gestaltet habt!

Weiterhin a glückselige Fasnet und bleibet gsund! Bis bald mit einem kräftigen „Wo nei? - In Sumpf nei!“