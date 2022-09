Letzte Ferienwoche mit viel Abwechslung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem herzhaft geschmetterten „Tinti-Lied“ und frischen, selbstgebackenen Pizzaschnecken zum Abschluss ist die Ferienwoche des Kauer Betreuungsvereins Tintenklecks zu Ende gegangen. Traditionell bietet der Verein in der letzten Sommerferienwoche ein buntes Programm für Kauer Schulkinder an. Sowohl künftige Erstklässler als auch alte Grundschulhasen waren bei dem Angebot des Vereins dabei. „Wir haben das schöne Wetter gut genutzt und waren mit den Kindern viel draußen“, so Betreuerin Rebecca Wolber. Höhepunkt der Woche war ein Ausflug an die Argenmündung, wohin die Gruppe von Oberdorf aus wanderte und wo manche der Kinder sogar ein Bad genossen. Auch das Bastelprogramm in den Tintenklecks-Räumen der Kauer Grundschule nahmen die Kinder gerne an. Sie bemalten Wimpel mit Fingerfarben, arbeiteten mit Schwemmholz oder bastelten ein Windrad.