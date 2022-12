Lesen ist wie Kino im Kopf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Schuljahr fanden sich in den sechsten Klassen wieder viele begeisterte Leser/innen, die an dem Klassenentscheid des Lesewettbewerbs der Realschule Tettnang teilnahmen und ihre Lesefähigkeiten präsentierten. Ausschließlich Mädchen: Leni Spleiß (6a), Emily Leible (6b),Sarah Brielmaier (6c) und Frida Menzel (6d) schafften es in die Runde des Schulentscheids, der am 2. Dezember stattfand. Zum ersten Mal bestand die Jury aus den Klassensiegern des letzten Jahres und den Deutschlehrerinnen. Es wurde mit viel Leidenschaft und Engagement vorgelesen und die Aufregung war groß, als es nun darum ging die Schulsiegerin zu küren.

Während sich die Jury anschließend zurückzog, durften sich die Vorleserinnen mit ihren Freunden bei Saft und Keksen stärken.

Sarah Brielmaier aus der 6c konnte mit dem Buch ,,Gangsta Oma“ den Wettbewerb für sich entscheiden. Alle Beteiligten wünschen ihr viel Glück in der nächsten Runde.