Leistungsturnerinnen bereiten sich auf Schülerliga vor

Während der letzten Woche der Sommerferien war die Carl-Gührer-Halle einmal mehr fest in Turnerhand: Die Leistungsturnerinnen des TSV Tettnang und des SV Tannheim bereiteten sich mit einem fünftägigen Trainingslager auf die anstehende Schülerliga vor. Bereits zum 23. Mal fand die Turnwoche statt, wo anstrengendes Training und Muskelkater schon bald den Alltag bestimmten. Trotzdem war haufenweise Spaß mit von der Partie, wie die Turnerinnen schreiben.

Die Turnwoche ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Terminkalender der TSV-Leistungsturngruppe. Eine Woche lang wird täglich in zwei Trainingseinheiten insgesamt vier Stunden lang trainiert. Betreut und trainiert wurden die Jugendlichen von den Trainerteams des TSV Tettnang und des SV Tannheim mit Miriam Enzenmüller, Carola Braig, Lorina Häfele, Lilli Hirschle, Franziska Kaistra, Louisa Weikmann, Sandra Ritzel und Oliver Schneider. Unterstützt wurden sie von Ulla Eschrich, Gerhard Eschrich und Birgit Franzen, die sich darum kümmerte, dass Turnerinnen und Trainerteam während der Woche gut verpflegt wurden.

Wer dachte, dass die Mädchen nach dem morgendlichen Zumba und vier Stunden Training pro Tag abends nichts mehr von Turnen wissen wollten, sah sich getäuscht. Egal, ob Trampolin, Seile oder Airtrack: Die Turngeräte erfreuten sich auch in der trainingsfreien Zeit größter Beliebtheit und bekamen kaum Zeit zum Verschnaufen. Damit sich die Mädchen nicht schon nach wenigen Tagen völlig verausgabt hatten, waren einige Regeln zu beachten. So gab es nach dem Essen eineinhalb Stunden Mittagsruhe, in denen sich alle ruhig verhalten mussten. Und auch die Bettruhe wurde streng überwacht.

Natürlich sollte nicht nur das Training den Alltag bestimmen, das Trainerteam war durchaus auch darum bemüht, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zu bieten. So gab es abends Spiele, Filme und das beliebte „Verstecke im Dunkeln“. Ein besonderes Highlight war der traditionelle Besuch im Maislabyrinth in Nitzenweiler am Dienstagabend. Die ohnehin schon gruselige Atmosphäre erfuhr durch den Besuch bei Dunkelheit einen zusätzlichen Kick. Der Höhepunkt war aber wie immer die „Turnwochen-Show“ am letzten Abend. Hier galt es für die Jugendlichen, Werbeanzeigen nachzuspielen. Trotz nur kurzer Vorbereitungszeit war es doch erstaunlich, wieviel Kreativität und schauspielerisches Talent zu sehen war. Am erfolgreichsten waren dabei die „Kurzen“, die den „Werbe-Oscar“ abstauben konnten.

So ging am Freitag eine erfolgreiche Woche zu Ende. Erfolgreich aus sportlicher Sicht, weil man sich nach der langen Pause in den Sommerferien nun wieder fit fühlt für eine erfolgreiche Teilnahme an der Schülerliga im Oktober. Erfolgreich aber auch, weil die Gruppe einmal mehr noch enger zusammenwuchs.