Leistungsschau 2019: Tettnang präsentiert sich

Die Tettnanger Leistungsschau beginnt am Sonntag, 19. Mai, um 10 Uhr. Der Standort mitten in der Innenstadt zwischen Bärenplatz, Montfortstraße, Schlosspark und Karlstraße, aber auch wegen des breiten Spektrums und der Branchenvielfalt, darf sie wohl als in der Region einzigartig gelten. Die hohe Branchenvielfalt am Wirtschaftsstandort Tettnang wollen die Veranstalter am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr eindrucksvoll präsentieren, heißt es in der Pressevorschau. Durch einen Pendelbus können nicht nur die Betriebe in der Innenstadt, sondern auch jene in Bürgermoos bequem erreicht werden. Der verkaufsoffene Sonntag ermöglicht das Bummeln und Stöbern zwischen 12 und 17 Uhr. Neben einem Biergarten mit Live-Musik beim Neuen Schloss, können sich Besucher auf eine Präsentationsbühne vor dem Rathaus und viele Aktionen freuen.