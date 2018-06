Leichtathleten vom See treffen sich

Am heutigen Samstag findet im Tettnanger Manzenberstadion zum zweiten Mal der Länderkampf der Internationalen Bodensee Leichtathletik statt (IBL). Dazu werden rund 300 Athleten aus den Ländern Vorarlberg, St. Gallen/Appenzell, Thurgau/Schaffhausen sowie Hegau, Allgäu und Oberschwaben erwartet. Die gastgebende Mannschaft aus Oberschwaben wird versuchen, ihren zweiten Gesamtrang aus dem Vorjahr zu verteidigen oder zu verbessern. Ausrichter ist die LG östlicher Bodenseekreis.

Als im März 1952 in Friedrichshafen die Internationale Bodensee Leichtathletik gegründet wurde, waren die Verantwortlichen ihrer Zeit weit voraus. Sie wollten die freundschaftlichen Beziehungen über die Ländergrenzen hinweg durch den sportlichen Wettstreit fördern.

Diese vor 60 Jahren revolutionäre Idee ist heute in der immer weiter zusammenwachsenden Euregio Bodensee zum Alltag geworden. Die zentrale und wichtige Veranstaltung der IBL ist der Länderkampf, der traditionell jährlich Anfang Mai ausgetragen wird. Dabei treten die IBL-Länder mit jeweils vier Mannschaften gegeneinander an.

Leistungsdichte ist groß

Sowohl bei den Männern und Frauen, als auch bei der männlichen und weiblichen U18-Jugend geht es in jeweils elf Disziplinen um Punkte. Gewertet wird wie beim Europa-Cup. Im vergangenen Jahr holte Thurgau den Gesamtsieg, die Gruppensiege gingen allerdings an jeweils unterschiedliche Länder. Dies dokumentiert laut Vorbericht die Leistungsdichte und verspricht erneut spannende Wettkämpfe. In den einzelnen Ländermannschaften gehen etliche Topathleten an den Start: Mehrkämpferin Linda Züblin (Thurgau) meldet sich nach längerer Verletzungspause zurück und bestreitet einen Vorbereitungswettkampf für das Meeting von Götzis.

Außerdem tritt der Schweizer Meister über 400 Meter Hürden an. Kariem Hussein gehört ebenfalls dem Team Thurgau an. Beim weiblichen Nachwuchs ist die Schweizer Hallenmeisterin Lea Laib über 3000 Meter gemeldet. In der Mannschaft St. Gallen/Appenzell befinden sich zwei weitere Spitzenkräfte: U23-EM-Teilnehmerin Elisabeth Graf und der Schweizer Vizemeister im Weitsprung Yves Zellweger.

Die deutschen Athleten müssen sich derweil nicht verstecken. Für den Hegau startet die Zweite der Deutschen Jugendmeisterschaften Jossie Graumann im Hochsprung. Hier können sich die Zuschauer auf ein spannendes Duell mit Elisabeth Graf freuen. Höhen um 1,80 Meter liegen damit acht Jahre nach der letzten Hochsprunggala im Tettnanger Stadion erneut in Reichweite.

In den männlichen Klassen dürfte es noch wesentlich höher gehen: Der baden-württembergische Jugend-Hallenmeister David Nopper (Oberschwaben/LG Sigmaringen) hat bereits die Marke von 2,03 Meter überquert.