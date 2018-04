Leichtathleten starten gut

Traditionell beginnt in der Leichtathletik die oberschwäbische Freiluftsaison in Aulendorf. In diesem Jahr nutzten zwei Kressbronner Leichtathleten die warmen Temperaturen um einen ersten Leistungsstand zu erhalten.

Der 14-jährige Noah Lindner zeigte sich bereits bestens aufgelegt. Im 100-Meter-Sprint unterbot in 12,92 Sekunden auf anhieb die 13 Sekundenmarke und wurde mit dem zweiten Platz in seiner Altersklasse belohnt. Des Weiteren belegte er über 80-Meter-Hürden den fünften Rang. In dieser Disziplin stach Raoul Abdessemed hervor. Er zeigte mit 13,82 Sekunden eine sehr gute Leistung in dieser technisch anspruchsvollen Disziplin. Hier belegte er ebenfalls den zweiten Platz.