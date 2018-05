Lebendiges Barockschloss zeigt zum Auftakt russisches Spielzeug

Grüne Krokodile, rote Bären und gelbe Pudel gibt es ab Sonntag, 6. Mai, in der Städtischen Galerie im Schlosspark zu sehen.

Die beiden Berliner Künstler Volker Weinhold und Sebastian Köpcke haben am Freitag gemeinsam mit Natascha Bruns (Spectrum Kultur) ihre Ausstellung „Zoo Mockba – Russisches Spielzeugdesign“ aufgebaut. Die Ausstellung stellt industriell gefertigte Spielzeugtiere aus Plastik und ihre teilweise prominenten Schöpfer in den Mittelpunkt. Im Original oder elegant in Szene gesetzt. Dabei geht es auch um die gestalterischen Freiräume, die sich vielen Künstlern in der sowjetischen Spielzeugindustrie boten. In der Ausstellung werden zahlreiche Figuren der Tierwelt in bunter Vielfalt präsentiert und eingeordnet. Die beiden Künstler haben für ihre Sammlung viel recherchiert und in Russland mit Nachfahren von Designern oder den Spielzeugschaffenden selbst gesprochen. Ein Teil der Spielzeuge und Fotografien wird auch im Montfortmuseum im Torschloss zu sehen sein. Die Vernissage findet am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr statt.