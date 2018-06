Layer holt „App-Oscar“

Beim Fachmeeting für Marketing- und Katalogverantwortliche in Bregenz ist die App der Layer Grosshandel GmbH & Co. KG zum besten mobilen Katalog für technische Produkte gekürt und mit dem „Inka“-Award ausgezeichnet worden. Qualität und Übersichtlichkeit der Layer-App hatten die Fachjury überzeugt.

Das Bregenzer Festspielhaus bildete die Kulisse für die Verleihung des „Inka“-Awards. Prämiert wurden die besten Kataloge für technische Produkte in der Bereichen Print, Online und Mobil. Veranstalter des Wettbewerbs und der damit verbundenen Initiative „Inka – Industrie, Kataloge, Kommunizieren“ ist die Tanner AG, renommierter Dienstleister für Produktkommunikation.

In seiner Laudatio machte Jury-Sprecher Sven-Ole Binder deutlich, wie beeindruckt die Jury von der Qualität der eingereichten Kataloge gewesen sei: „Das Gesamtniveau ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.“ Die eingereichten Kataloge von Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchliefen ein mehrstufiges Bewertungsverfahren, das bei den mobilen Katalogen und Apps rund 200 Kriterien in sechs Bereichen umfasste. Bewertet wurden Produktsuche (Navigation), Produktauswahl und -beschreibung, inhaltliche Qualität, Bestellung, Design/Erscheinungsbild und Technische Realisierung. Das Expertenteam der Tanner AG analysierte rund 200 Einzelkriterien und legte die daraus resultierenden Nominierungslisten einer unabhängigen Jury vor. Das siebenköpfige Gremium repräsentierte die Bereiche Industrie, Design, Marketing, Produktion und Forschung/Lehre und ermittelte die Gewinner.

Mühe, Zeit und Liebe investiert

Dass die neue Layer-App bei den mobilen Katalogen die Nase vorn hatte, werten Geschäftsführer Jürgen Layer und der verantwortliche Marketingleiter Norbert Weiß als schöne Bestätigung für den hohen Aufwand, den sie betrieben haben: „Wir haben viel Mühe, Zeit und Liebe zum Detail in unsere App investiert. Toll, dass das Ergebnis nicht nur unsre Kunden, sondern auch die Experten der Jury überzeugt hat.“ Dass es am Ende gleich zum Sieg reichen würde, war ein Grund zum Feiern. „Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserem Anspruch, die Besten zu sein. Für unsere Kunden ist es dank der Layer-App bequem und einfach, unseren Online-Shop auch auf mobilen Geräten wie iPhone oder Android zu nutzen“, so Layer.

„Inka – Das Katalog-Forum“ ist ein alle zwei Jahre stattfindendes Fachmeeting für Marketing- und Katalogverantwortliche mit Referenten aus Wirtschaft, Forschung und aus dem Dienstleistungssektor. Abschluss ist jeweils „Inka – Die Preisverleihung“.