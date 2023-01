Lattencup der SG Argental Volltreffer!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der mehrjährigen Corona-Zwangspause merkte man den 48 Teams und dem Publikum an, dass sie „großen Bock“ auf dieses stimmungsvolle Event hatten, entsprechend aufgeladen war die Atmosphäre in der Halle. Die Verantwortlichen mit ihren vielen Helfern hatten wieder einen regelrechten Partytempel hingezaubert und die Mannschaften wetteiferten um die meisten Lattentreffer. Am Ende hatten die Truppe der „Cool Runnings“ die Nase vorn und damit 300 Euro Siegprämie in der Tasche, gefolgt vom „Allgäu Express“ und „Die Turnierleitung gibt einen aus“. Den Preis des besten Kostüms erhielten die „Thekenstürmer“. Foto: Daniel Preuss