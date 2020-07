Lastwagen kollidiert mit Auto

Ein Kleinlastwagen ist am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf der Kreuzung der Lindauer Straße/Martin-Luther-Straße in Tettnang mit einem Auto zusammengestoßen. Zuvor hatte sich der 18-jährige Lkw-Fahrer falsch eingeordnet: Er wollte an der Kreuzung geradeaus fahren, ordnete sich aber auf die Linksabbiegespur ein. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der 18-Jährige los und stieß gegen den Daimler einer 40-Jährigen, die in Richtung Georgstraße unterwegs war. Sie verletzte sich bei der Kollision leicht im Halsbereich. Der Schaden: rund 8000 Euro.