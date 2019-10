Wegen sexueller Belästigung und Beleidigung hatte sich ein Mann aus dem Bodenseekreis unlängst beim Amtsgericht Tettnang zu verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, die hilflose Lage einer Frau ausgenutzt, sie geküsst und angefasst zu haben. Außerdem habe er sie bei einer Tanzveranstaltung belästigt und beleidigt.

Die verheiratete Frau und der Mann hatten sich 2017 kennengelernt. Laut Aussage des Angeklagten, sei sie zu Beginn an ihm sehr interessiert gewesen, auch sexuell. Doch dann habe die Frau den Kontakt nicht mehr so richtig gewünscht, weil sie zu der Ansicht gelangt sei, die Beziehung „habe keine Zukunft“, was er nicht verstanden habe. Laut ihrer Aussage wollte sie das Verhältnis beenden, was von dem Angeklagten nicht akzeptiert wurde. Er habe zu einer Aussprache gedrängt, sie sei darauf eingegangen. Getroffen habe man sich auf einem Parkplatz. Ihre Stimmung sei sehr emotional gewesen und sie habe ihn gefragt, warum er sie nicht in Ruhe ließe. Bei diesem Gespräch habe sie eine Kreislaufschwäche erlitten und sei zusammengeklappt. Plötzlich habe sie bemerkt, dass der Angeklagte sie geküsst und berührt habe. Sie habe sich geschämt, dass sie so naiv war und sich noch einmal mit ihm getroffen habe. Dann sei jeder seiner Wege gegangen, die Belästigungen seitens des Angeklagten hätten jedoch nicht aufgehört. Er habe sie verfolgt, Briefe geschrieben und ihre Handydaten ausspioniert. Da sie sich bedroht fühlte, hatte sie eine Beratungsstelle aufgesucht und ein Annäherungsverbot erwirkt.

Bei einer Tanzveranstaltung tauchte der Angeklagte plötzlich auf und zog sie am Handgelenk von der Tanzfläche. Sie habe ihn weggestoßen und gerufen: „Lass mich endlich in Ruhe, du Arsch.“ Daraufhin hätte der Angeklagte sie aufs Übelste beschimpft. Zwei Freunde der Frau, die an dem Abend zugegen waren, traten als Zeugen auf und bestätigten die Aussagen. Im Raum stand anschließend die Frage, warum die Geschädigte sich so lange Zeit mit der Anzeige gelassen habe. Es sei nicht ungewöhnlich, dass die Betroffenen aus Scham nicht gleich reagieren und hoffen, es erledigt von selbst, erklärte die Sachbearbeiterin, die als weitere Zeugin geladen war.

Der Angeklagte selbst sieht sich als Opfer. Er verstehe nicht, wie so etwas zur Anklage käme und beharrte darauf, dass alles einvernehmlich geschehen sei und man ihm etwas „reindrücken wolle“. Die Geschädigte stelle sich als Unschuldslamm dar.

„Wie man sieht, fällt es Ihnen schwer, andere Meinungen zu akzeptieren, sagte Richter Max Märkle. Die Geschädigte hat ihre Naivität selbst angesprochen. Sie haben ihre Hilflosigkeit ausgenutzt.“ Er verurteilte den Mann wegen der Sachverhalte der sexuellen Belästigung und der Beleidigung zu 85 Tagessätzen á 30 Euro. Außerdem hat er die Gerichtskosten zu tragen. Der Verurteilte hat angekündigt, Berufung einzulegen.