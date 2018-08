Laserharfe, Telefon und Co. sorgen für einen spannenden Ferientag

Musikalisch-elektronische Unterhaltung hat es bei den Ferienspielen im Elektronikmuseum Tettnang gegeben. Zehn Kinder erlebten einen spannenden Nachmittag zu erleben, an dem sie auch selbst Hand anlegen durften.

Nach einer Einweisung mit Informationen über die ersten elektronischen Musikinstrumente, historische Musikwiedergabegeräte und Tonbandanlagen, gab es für die Kinder kein Halten mehr. Sie durften die elektronischen Geräte selbst ausprobieren, zum Beispiel die ungewöhnliche Laserharfe. Diese hat anstelle der Saiten unsichtbare Lichtstrahlen. Bei Unterbrechung ebendieser gibt die Harfe den jeweiligen Ton von sich. Im Stockwerk darüber gab es einen Morseapparat aus dem Jahr 1920 und eine der ersten elektrischen Schreibmaschinen zu bestaunen. Als besonderes Highlight erwies sich eine alte Telefonanlage. Hier wurde den Kindern erklärt, wie der Apparat funktioniert, anschließend durften sie auch miteinander telefonieren.

Im Anschluss machten die Kinder sich daran, eine elektronische Orgel zu bauen. Mit dieser können sie eine ganze Oktave an Tönen samt Halbtönen spielen. Die erwachsenen Routiniers beim Ferienprogramm im Elektronikmuseum führten die Kinder durch den Zusammenbau. Lötkolben, Lötzinn, Zange und auch Reißnägel brauchten die Kinder dafür, wobei sie für die Arbeit am Lötkolben Acht geben mussten, sich nicht zu verbrennen. Die Kinder konnten viele der Aufgaben schon ganz alleine lösen, ganz zur Freude der Betreuer. Für den zehnjährigen Oskar war die kleine Bastelstunde keine Premiere. „Ich löte nicht zum ersten Mal“, sagte er. Mit der fertigen Orgel in der Hand haben die Kinder dann schließlich selbst Musik gemacht. Die Betreuer zeigten ihnen, wie das geht – mit dem Lied „Alle meine Entchen“.