Langnauer Christdemokraten feiern Jubiläum

Mit einem Freiluftgottesdienst auf dem Firmengelände der „Dorn Spritzguss GmbH“ hat der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau sein 75-jähriges Bestehen mit vielen Gästen aus Politik, Kirche und Gesellschaft gefeiert.

„Heute auf den Tag genau haben sieben Männer im Glauben an den Frieden, an Gott und eine bessere Zukunft diese Partei gegründet“, wird der CDU-Ortsvorsitzende Manfred Ehrle ziziert. Christlich sollte sie sein, sicher und vor allem friedenbringend. Franz Spinnenhirn, Josef Heimpel, Jakob Renz, Josef Bohner, Wilhelm Kasper, Johann Straub, Franz Leuthold und Anton Wild seien schon 1946 der Überzeugung gewesen, dass ein friedliches Miteinander nur in einer gefestigten Demokratie stattfinden könne, so Ehrle.

Unter den Klängen der Musikkapelle Hiltensweiler mit Dirigent Michael Taube zelebrierten die beiden Pfarrer Simon Hof und Manfred Schlichte den Festgottesdienst. In seiner Predigt sei Pfarrer Hof auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zeit eingegangen. Er habe die politisch extremen Einflüsse von links und rechts kritisiert und Mut gemacht, den Glauben wieder stärker in die Politik einzubringen. „Die Wahrheit wird am Ende immer siegen“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Als Ehrengast war die Botschafterin am Heiligen Stuhl und Bundesministerin a.D. Annette Schavan zum Festgottesdienst nach Hiltensweiler gekommen. In ihrem frei gehaltenen Grußwort mit der Überschrift „Geistesgegenwart und Verantwortung in der Demokratie“ sei Schavan auch auf die 75-jährige Geschichte der CDU eingegangen. Damals sei man überzeugt gewesen, dass das Christentum die stärkste Kraft gegen das Totalitäre darstellen könne. „Es war ein Weg ins Offene“, so die Politikerin. Dieser Weg habe über eine so lange Zeit nur funktioniert, weil man den Veränderungen in der Gesellschaft gerecht geworden sei und diejenigen wahrgenommen habe, die am Rande stünden. Die Devise der CDU habe immer im Zusammenführen von Kompromissen bestanden, wobei die Freiheit der Menschen als das wichtigste Gut angesehen wurde. Auf die aktuelle Zeit eingehend wird sie zitiert mit: „In der Pandemie mussten wir erkennen, dass die Schöpfung zerbrechlicher ist, als wir dachten“. Deshalb müsse eine moderne Partei geistesgegenwärtig sein und mit Demut vor den Fakten nach vorne schauen. „Jetzt ist eine großartige Zeit für Politik“, habe Schavan an die junge Generation appelliert, die in dieser Aufbruchszeit die Weichen stellen könne. Sie gratulierte den Langnauer Christdemokraten zum Jubiläumstag mit den besten Wünschen auf eine gedeihliche Zukunft.