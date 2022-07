Langnauer CDU-Vorstand im Amt bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Langnau/Laimnau stand ganz im Zeichen der Neuwahlen des Vorstandes. Unter der Wahlleitung von Minister a.D. Ulrich Müller wurde der bisherige Ortsverbandsvorsitzende Manfred Ehrle in geheimer Wahl und ohne Gegenstimme für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Als Stellvertreterin wird ihm Carina Bucher zur Seite stehen. Die Tätigkeit als Schatzmeister übernimmt wieder Helmut Schmid und Josefine Birk führt das Protokoll. Weiteres Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand ist der Internetreferent in Person von Tobias Heiß. Zu Beisitzern wurden Maximilian Bentele (neu), Fabian Hund, Alexander Lanz, Torsten Mauch, Claudio Meichle, Dietmar Mischkowski, Simon Pastorelli, Stephan Richter, Cordula Sorg, Cornelia Steuer, Lucas Zodel und Simon Zschau (neu) gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Siegfried Brugger und Engelbert Lanz. In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Manfred Ehrle von zahlreichen Veranstaltungen und einer positiven Mitgliederentwicklung. So traten acht neue Christdemokraten dem Langnauer Ortsverband bei. Ehrle kündigte an, dass man in Zukunft den Fokus vermehrt auf CDU-Mitgliederbefragungen im Ortsverband legen werde.