Langenargener freuen sich über Bähnlesfest-Gewinn

Der diesjährige Hauptgewinn der Lionsclub-Lotterie beim Bähnlesfest, ein Mietwagenwochenende mit einem Daimler nach Wahl im Wert von etwa 500 Euro, gestiftet vom Autohaus Riess GmbH&Co.KG, geht nach Langenargen. Die glücklichen Gewinner, Annette und Claudius „Zappi“ Langenmayr haben hocherfreut den Gewinn in Empfang genommen. Sie hatten das Los in Gierers Bauernlädele in Oberdorf gekauft und gar nicht mit einem Gewinn gerechnet, wie der Lionsclub Tettnang Montfort mitteilt.