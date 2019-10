Landwirte und Naturschützer hoffen auf einen fairen Kompromiss

Von Schwäbische Zeitung

An der Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße haben Beamte laut Polizei bei einer Festnahme Gebrauch von der Schusswaffe gemacht. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Während der Festnahme eines 43-jährigen Mannes, der mit Haftbefehl gesucht worden war, kam es am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle in der Seestraße zu einem Schusswaffengebrauch durch Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen, bei dem der Mann schwer verletzt wurde.