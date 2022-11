Landschaftstreffen: Narren machen Tettnang zur Weltverkehrsstadt

Die Fasnet in Tettnang ist wie überall in der Region eröffnet. Um 11.11 Uhr war am Freitag offizieller und traditioneller Auftakt der Narrenzunft Tettnang beim Indischen Grabmahl im Hotel Rad mit Zunftrat, Ehrenzunfträten und geladenen Gästen. Und weil der Kreis dort eben kleiner war, gab es ab 14.14 Uhr an der Zunftstube dann auch den Auftakt für alle.

Der Start indes war dort zumindest zu Beginn etwas zurückhaltend – das dürfte beim Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ganz anders aussehen. Vielleicht wollten die einen oder anderen heute bereits Kräfte dafür sammeln. Denn Ende Januar gibt es volles Programm in der Innenstadt und im Schlosspark. Das Zelt dort wird von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, sogar gar nicht schließen.

Weltraumraketen, Schiffe, Flugzeuge, Züge

Tettnang wird Weltverkehrsstadt. Nur die Narren kriegen so etwas hin, dass es in einer Hopfenstadt ein Spacecenter, ein Hafenviertel, ein Flughafenviertel und ein Bahnhofsviertel erhält. Mit diesen drei Vierteln und einem Center erhält Tettnang in Sachen Verkehr damit alles, was es heute noch nicht oder auch nicht mehr hat. Es ist schließlich auch nicht weniger verwirrend, dass der alte Bahnhof im echten Leben noch eine Kneipe ist, aber Flieger heißt.

„Verkehr ist in Tettnang sowieso immer wieder ein Thema“, sagt Zunftmeister Michael Abele. Und die Tettnanger Narren haben das Thema auch in der Vergangenheit immer wieder aufgegriffen, und zwar 1935, 1951 und 1977. Zwischendrin gab es sogar einmal die TTWA, die „Tettnang Trans World Air Line“.

Hotels in Umgebung stark ausgebucht

38 Zünfte werden Ende Januar zu Gast sein. Abele: „Da gibt es dann einfach auch einen großen Umzug mit Narren, die man sonst so nicht zusammen sieht.“ Und die man so auch schon länger nicht zusammen gesehen hat. Während der Hochzeit der Coronamaßnahmen waren die Landschaftstreffen an anderen Orten abgesagt worden. Insofern gibt es da auch Nachholbedarf. Michael Abele rechnet auf jeden Fall mit einer „vollen Stadt“.

Das macht er auch an den Buchungszahlen fest. Zimmer seien im Grund kaum noch zu bekommen, selbst in Friedrichshafen und Ravensburg sei manches ausgebucht, verrät er. Die Gäste sollen auch was geboten bekommen: „Man kann die aberwitzigsten Sachen nur machen, wenn alle mithelfen: Hunderte Ehrenamtliche, die Stadt, Unternehmen, Sponsoren und Gönner.“ Eine 60 Meter hohe, funktionstüchtige Weltraumrakete werde es vielleicht nicht geben, sagt Abele, aber die Tettnanger und die Gäste könnten gespannt sein.

Zwölf Zelte, eins bleibt durchgehend auf

In der Stadt betreiben Vereine aus Tettnang und der Nachbarschaft zwölf Zelte. Das Motto sollen sie darin kreativ umsetzen. Am Freitag gibt es ein Warmup. Am Samstag geht es nach dem Narrengottesdienst zur Brauchtumsvorführung und später in die Freinacht. Und Sonntag ist Zunftmeisterempfang und Narrensprung.

Eine Kollision mit der traditionellen Fasnet sieht Abele dabei nicht. Für Landschaftstreffen müsse man ganz andere Bezüge wählen als später bei der Hochfasnet. Da sei alles viel lokaler. Witze über den Bürgermeister beispielsweise würde jemand von auswärts gar nicht verstehen, der das Städtle nicht kennt. In der Tettnanger Fasnet sehe das wieder ganz anders aus.

Der Aufwand jedenfalls ist hoch: Sicherheitskonzept, viel Drumherum, „es ist eben die größte Veranstaltung in Tettnang“, so Abele. Dank Gönnern und Sponsoren funktioniere das. Auch, so Abele, „wenn es natürlich in diesen Zeiten immer ein gewisses Risiko gibt.“

Alles soll der helle Wahnsinn sein – den gibt es auch als Bier

Und es wird auch ein Besonderheit geben, ein spezielles Bier, das jetzt am 11.11. eingebraut worden ist. „Das ist d’helle Wahnsin“, sagt Abele. In der Tat nennt Brauer Fritz Tauscher von der Tettnanger Krone das Bier der Tettnanger Fasnet eben genau so. Auf die Frage, wie es denn sein werde, sagt (Nicht-Brauer) Abele: „Eben ein Helles. Und es wird d’Wahnsinn sein.“

Darauf hoffen die Narren auch fürs Landschaftstreffen. „Das lebt natürlich sehr von den Gästen“, sagt Abele. Wenn alles gut geht, wird das Zelt im Schlosspark dann ab ein Uhr noch gut gefüllt sein – spätestens dann haben alle anderen im Städtle nämlich zu.