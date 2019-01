Landrat schaut bei LTS vorbei

Landrat Lothar Wölfle hat am Freitag den Tettnanger Licht- und Leuchtenspezialisten LTS im Gewerbegebiet Schäferhof und Bürgermoos besucht. Dabei ging es neben den Produkten auch um die Bedürfnisse des Unternehmens.

Angefangen von der Breitbandversorgung bis hin zu Problemen mit Wohnraum und Immobilienpreisen benannte Geschäftsführer Michael Cappello verschiedene Probleme. Das seien Faktoren bei der Mitarbeitergewinnung und der Produktion. Viele der rund 260 Beschäftigten hätten eine lange Verweildauer im Betrieb, dennoch seien die Lichtspezialisten ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.

Als Familienunternehmen „Leuchtentechnik Schlegel“ in einer Ravensburger Garage gegründet, ist LTS inzwischen Mitglied der schwedischen Fagerhult-Gruppe. Beim neuen Markenauftritt heißt es bei LTS „Love To Shine“. Bei LTS geht es um Lichtplanung, -entwicklung, -technik und -architektur und die entsprechenden Leuchten. Man findet die LTS-Leuchten nicht im Einzelhandel – es sei denn als Verkaufsraumbeleuchtung.

Der zweite Teil des landrätlichen Unternehmensbesuches fand in Bürgermoos statt. Betriebsleiter Christoph Müller führte die Besucher durch große Werkhallen. Hier fiel auf, dass Metallbe- und -verarbeitung einen hohen Anteil an der Leuchtenfertigung hat. „Unsere Stärke ist unsere Vielfalt“, sagte Betriebsleiter Christoph Müller und ergänzte: „dazu kommen Schnelligkeit und Qualität“. Deswegen fertige man über 80 Prozent unserer Produkte selbst hier in Tettnang – und oft sehr kurzfristig. Müller führte dem Landrat unter anderem die Reflektorproduktion vor, das sei das Herzstück der Leuchten, und wegen der entscheidenden Relevanz für die Qualität gebe man das nicht aus der Hand.

Seit 20 Jahren arbeite man schon teils mit Robotern, wobei es auch wegen der Anforderungen bei kleinen Stückzahlen ähnlich viele Arbeitsplätze ohne Robotertechnik gäbe. Viele Schritte der Fertigung werden auch mit Hilfe von Behindertenwerkstätten in der Region umgesetzt, die hier einen beachtlichen Teil dazu leisteten. Landrat Wölfle interessierte sich auch für Zahlen und erfuhr von 70 000 Leuchten pro Jahr, aktuell 2800 verschiedenen Aufträgen und rund 8000 unterschiedlichen Artikeln am Lager. Beim Besuch stellte sich heraus, dass LTS Pläne hat, weiter zu wachsen und die beiden Unternehmensstandorte in Bürgermoos zu vereinen.