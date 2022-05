Entwarnung vom Landkreis nach Blitzer-Marathon auf der B467 bei Tettnang

Die Autofahrer, die kürzlich auf der B467 bei Tettnang von einem falsch eingestellten Blitzer fotografiert worden sind, werden doch nicht wegen möglicher anderer Vergehen belangt. Das erklärt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamts Bodenseekreis. Dieses Vorgehen sei in der Behörde nach Bekanntwerden des Vorfalls so entschieden worden: „Die Bilder der falsch eingestellten Messung werden verworfen und nicht ausgewertet.“

Einen ganzen Vormittag lang war die mobile Anlage Ende April so eingestellt, dass sie schon bei 50 Kilometern pro Stunde auslöste. Dabei gilt an der Stelle Tempo 100. Das Gerät blitzte am Freitag, 29. April, von 7 bis 11.30 Uhr deswegen jeden, der vorbeifuhr – insgesamt 670 Fahrzeuge. Laut Landratsamt hatte das Gerät bei einem automatischen Neustart des Systems eine falsche Einstellung übernommen. Der Fehler sei dann korrigiert worden.

Hier setzte die Kritik eines Fachanwalts an

In puncto Geschwindigkeitsvergehen waren alle Aufnahmen aus der Zeit des Defekts sofort vom Tisch, wie die Behörde bei der ersten Anfrage schon erläuterte. Die wies auf eine Nachfrage allerdings darauf hin, dass die Blitzerfotos durchaus als Beweismittel gelten würden, wenn es um anderweitige Ordnungswidrigkeiten wie das Handy am Ohr oder um Straftaten gehe.

Ein Fachanwalt und auch ein ADAC-Sprecher hatten diese erste Äußerung des Landratsamts, nach der die Blitzerfotos in diesem Fall auf diese Weise genutzt werden könnten, kritisch beleuchtet und die Rechtmäßigkeit angezweifelt. Das Argument: Wegen des Defekts seien Fotos auch rechtswidrig gemacht worden. Denn bei richtiger Einstellung der Anlage wären diese Fotos ja gar nicht erst entstanden.

Landratsamt: Eigenständige, unabhängige Entscheidung

Das Landratsamt sei unabhängig von der Berichterstattung zum gleichen Schluss gekommen, äußert Landratsamts-Sprecher Robert Schwarz. Wobei er durchaus betont, dass regulär erlangte Blitzerfotos bei einer korrekt eingestellten Anlage natürlich in der genannten Form als Beweismittel gelten würden. In der Tat stand die Anlage mehrere Tage an der Stelle und funktionierte korrekt.