Landjugend Tettnang veranstaltet Generalversammlung

Die Landjugend Tettnang konnte bei ihrer Generalversammlung, die bei Familie Ruther in Moos stattfand, auf ein gelungenes Jahr zurückblicken.

Highlight im Jahr 2022 war vor allem die wieder stattgefundene Osterparty, die trotz neuem Standort in Burnau, bei Tettnang und kurzer Vorbereitung ein voller Erfolg war. Aber auch an das Hüttenwochenende in Steibis erinnern sich die Mitglieder der Landjugend Tettnang gerne zurück.

Nach der Eröffnung der Versammlung und der Begrüßung durch die 1. Vorständin Heidi Haas lobte diese auch die fleißigen Arbeitseinsätze der Mitglieder im vergangenen Jahr. Die beiden von der Landjugend organisierten Veranstaltungen, die Osterparty in Burnau und die Maiandacht auf der Brünnensweiler Höhe waren erfolgreich und verliefen Dank der Zusammenarbeit erneut problemlos.

Auch das abwechslungsreiche und kreativ gestaltete Programm des Jahres wurde von Schriftführerin Emma Knobloch gelobt. Nachdem auch Kassiererin Teresa Auer ihren Bericht, der ebenfalls positiv ausfiel, erstattet hatte, wurde die gesamte Vorstandschaft entlastet und anschließend neu gewählt.

Thomas Burkhart wurde erneut als 1. Vorstand gewählt und Sebastian Diemer übernahm die Aufgabe als 2. Vorstand von Silas Hegele. Heidi Haas wurde erneut einstimmig zur 1. Vorständin gewählt und Leonie Heine übernahm von Sarah Hellmann das Amt der 2. Vorständin. Teresa Auer verabschiedete sich nach langjährigem Engagement aus der Vorstandschaft und vertraute ihr Amt als Kassiererin Adrian Elbs an. Zudem übernahm Emma Rittler das Amt als Schriftführerin. Die Aufgabe als Medienwart wurde von Elisa Hinderer gerne angenommen. Das Amt des Fotowarts wird von Marie Knobloch übernommen. Thomas Wagner übergab sein Amt als Getränkewart Raphael Hellmann. 10. Ausschussmitglied blieb weiterhin Jonas Heine. Somit darf sich der Ausschuss der Landjugend Tettnang über neue Gesichter freuen.

In diesem Jahr ist wieder ein Hüttenwochenende geplant und natürlich die von der Landjugend Tettnang veranstaltete Osterparty und der Nikolaustanz. Außerdem sind in nächster Zeit mehrere Bewirtungen vorgesehen.

Ganz besonders hat sich die Landjugend an diesem Tag über neun neu eingetretene Mitglieder gefreut. Somit zählt sie aktuell stolze 75 aktive Mitglieder. Neue Gesichter sind an den Gruppenabenden dienstags herzlich willkommen.