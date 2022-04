Nach zwei Jahren Pause findet am Ostersonntag, 17.April, die legendäre Osterparty der Tettnanger Landjugend wieder statt. Neu ist laut Vorschau der Veranstaltungsort Burnau im Hinterland von Tettnang. Wie jedes Jahr wird ein großes Zelt aufgebaut. DJ NIght Cheifs will für super Stimmung und gute Laune sorgen. Einlass ist um 19 Uhr für Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren. Für genügend Parkplätze ist in der näheren Umgebung gesorgt.