Landjugend feiert 2019 ein Jubiläum

Die Landjugend Tettnang hat sich zur Generalversammlung im Sportrestaurant in Kressbronn getroffen. Mit dem vergangenen Jahr ist man laut Pressemitteiklung zufrieden. Höhepunkt sei der Deutsche Landjugendtag, der vom 15. bis 17. Juni in Fritzlar, Hessen gewesen. Aber auch an das Hüttenwochenende in Oberstaufen erinnern sich die Mitglieder der Landjugend Tettnang gerne. Vorsitzender Lukas Auer wurde bei den Vorstandswahlen im Amt bestätigt.

Auer lobte die fleißigen Arbeitseinsätze der Mitglieder im vergangenen Jahr. Denn die beiden von der Landjugend organisierten Veranstaltungen, die Osterparty in Liebenau und der Nikolaustanz in Ettenkirch, waren erfolgreich und verliefen dank der Zusammenarbeit wieder ohne Probleme, so Auer.

Auch das abwechslungsreiche und kreativ gestaltete Programm der Gruppenabende im letzten Jahr wurde von Schriftführerin Heidi Haas gelobt und besonders interessante Aktivitäten hervorgehoben. Nachdem auch Kassiererin Teresa Auer ihren Bericht, der ebenfalls positiv ausfiel, erstattet hatte, wurde die gesamte Vorstandschaft entlastet und anschließend neu gewählt.

Lukas Auer wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt, sein Stellvertreter bleibt Christoph Legner. Ebenso Karin Häfele als Vorsitzende und Sarah Hellmann als Stellvertreterin. Teresa Auer wurde in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt, ebenso Heidi Haas als Schriftführerin. Heidi Harrer gab ihr Amt als Pressewart an Elisa Hinderer ab. Das Amt des Fotowarts wurde von Silas Hegele an Martin Muth übergeben, Getränkewart bleibt Jonas Heine. Als Beisitzer wurde Florian Ardelt gewählt. Somit darf sich der Ausschuss der Landjugend über neue Gesichter freuen.

Ausblick auf 2019

Nach den Wahlen gab es einen kurzen Überblick über das bevorstehende Landjugendjahr. Ganz besonders stolz ist der Verein auf sein 70-jähriges Bestehen, welches 2019 gefeiert wird. Außerdem soll es wieder einen Ausflug für die Landjugendmitglieder geben. Geplant ist, dass der Verein im Juni nach Luxemburg und Belgien fährt. Auch ein Hüttenwochenende ist geplant und natürlich die von der Landjugend Tettnang veranstaltete Osterparty sowie der Nikolaustanz.

Ganz besonders hat sich die Landjugend an diesem Abend aber über einige neu eingetretene Mitglieder gefreut. Somit zählt sie aktuell 60 aktive Mitglieder. Neue Gesichter sind an den Gruppenabenden jeden Dienstag natürlich immer willkommen, schreibt der Verein.