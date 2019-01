Landfrauenvereinigung lädt zum Frauenbegegnungstag ein

Er ist ein Bund, der „Einmischen, Mitmischen, Aufmischen“ als seine Grundsätze und Ziele nennt: der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Doch um das zu tun, muss frau informiert sein und regelmäßig geistliche Kraftnahrung auftanken – daher lädt auch die Landfrauenvereinigung des KDFB der Diözese Rottenburg-Stuttgart jedes Jahr zu Begegnungstagen ein, die mit einem jährlich wechselnden Leitthema an über zwanzig Orten der Diözese stattfinden. „Landfrauentage“ hießen sie früher, doch um andere Frauen nicht auszuschließen, ist daraus der „Begegnungstag für Frauen aus Stadt und Land“ geworden.

Für das Dekanat Friedrichshafen organisieren Gerlinde Frey und Judith Schobloch vom KDFB Tettnang seit nahezu zwanzig Jahren den Begegnungstag mit geistlichen Impulsen und bedauern sehr, dass infolge der Namensänderung die Landfrauen sich weniger angesprochen fühlen zu diesem Tag, der traditionell im Gemeindezentrum von St. Gallus in Tettnang stattfindet. Dabei ist es „ein Tag, der offen ist für alle interessierten Frauen des ganzen Dekanats Friedrichshafen und ein Tag, der Gelegenheit bietet, sich im Gottesdienst, beim Vortrag und in der Gemeinschaft mit vielen anderen Frauen intensiv mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen“, so Judith Schobloch.

„Leben ist Bewegung“ ist das diesjährige Motto. Schon die Eucharistiefeier, die Pfarrer Rudolf Hagmann um 9 Uhr in St. Gallus hält, wird unter diesem Motto stehen, und am Nachmittag wird er es aufgreifen, indem er von seinen reichen Pilgererfahrungen berichtet, ob auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela oder ins Heilige Land.

Der Vormittag beleuchtet das Thema aus theologischer, aus biblischer Sicht. Viel ist in der Bibel von Bewegung, von Wanderschaft die Rede, im Alten wie im Neuen Testament. Pastoralreferentin Barbara Janz-Spaeth aus Göppingen wird die Frauen in diese Bewegungen hineinnehmen, wird dazu ermutigen, den eigenen Weg zu finden und zu gehen.