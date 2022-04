Landfrauen auf der EXPO in Dubai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während einer 9-tägigen Studienreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wurde die 18 Personen zählende Delegation der Landfrauen mit der Reiseleiterin Maria Gührer auf der EXPO im Landespavillon Baden-Württemberg empfangen.

Der Direktor, Ulrich Kromer von Baerle, begrüßte die Teilnehmer und freute sich über das Interesse aus dem Bodenseeraum. Mit einem großen gelben The Länd Portal wird man in das Baden-Württemberg Haus geleitet. Übrigens das einzige Bundesland, das mit einem eigenen Pavillon neben dem Campus Germany unter mehr als 190 Nationen die deutschen Farben vertritt.

Das Gebäude als freischwebend wirkender Korpus wird durch ein Tragwerk ausgeformt, das vom schwäbischen Fachwerkbau inspiriert wurde. Die Holzbauweise soll die Innovationsfähigkeit und die Nachhaltigkeit widerspiegeln. Gezeigt wird das Land als Wirtschafts-, Forschungs-, Tourismus- Kulturstandort. Das Haus versteht sich als Bühne für die im Land ansässigen mittelständischen Unternehmen, Konzerne, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, die auf vielen Gebieten zur Weltspitze gehören.

Bei der eindrucksvollen Führung durch das Baden-Württemberg Haus erhielten die Teilnehmer einen Überblick über das Innovationsökosystem und über das vielfältige Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, welches die Akteure miteinander verbindet. Die Holzbauweise rückte den Schwarzwald in den Vordergrund, die Bodenseeregion fanden die Teilnehmer nicht genügend gewürdigt.

Bei einem alkoholfreien Sektempfang mit einer Probierportion Kässpätzle erläuterte Kromer von Baerle die gesamte Konzeption und die Entstehung des Hauses. Er verhehlte allerdings nicht, dass hier vermutlich eine große Chance vertan wurde, weil sich außer der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin keine namhaften Politiker gezeigt hätten.

Auf die Frage, was nach Ende der EXPO am 31. März mit dem Bau geschehe, antwortete von Baerle, dass vertraglich geregelt sei, dass das Gebäude abgerissen werden muss oder der EXPO Gesellschaft geschenkt werde. Er stehe in Verhandlungen und kurz vor Vertragsabschluss, dass das Haus weiter betrieben werde.

Insgesamt war die Studienreise geprägt von vielfältigen Eindrücken von Land und Leuten. Bauboom überall, Luxus in vielen Bereichen, aber auch die Situation der Frauen und Gastarbeiter bestimmten die Erfahrungen der Reiseteilnehmer.