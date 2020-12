Laimnauer spendieren Mitarbeitenden der Klinik Tettnang 30 Pizzen

Am Nikolauswochenende duftete die Klinik Tettnang ganz besonders: Denn am Samstagmittag lieferte die Laimnauer „zer091 Pizzeria, Pasteria & more“ 30 frisch gebackene Pizzen als Dankeschön für Ärzte und Pflegekräfte direkt an die Krankenhaustür. Das teilt die Klinik mit. Enzo Tamburello hatte die 30 Pizzen von Hand vorbereitet und traditionell mit Schinken, Salami oder auch vegetarisch belegt.

Gemeinsam mit seiner Frau Vincenza habe er aber auch die Pflegedienstleiterin der Klinik, Gabriele Hesse, sowie Sabine Nuding vom Zentralen Belegungsmanagement mit einem kleinen weiteren Geschenk überrascht. „Uns als Familienbetrieb ist es eine Herzensangelegenheit, Ärztinnen und Ärzten, sowie Krankenschwestern und -pflegern für ihren Dienst zu danken. Schließlich sind es diese Menschen, die das Gesundheitssystem in diesen schweren Tagen aufrechterhalten“, wird das Ehepaar Tamburello zitiert.