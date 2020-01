Laimnauer Jungmusikanten erreichen bei Jugend musiziert ersten Platz

Die beiden Laimnauer Jungmusikanten Felix Kienle (links) und Henri Straub haben beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Friedrichshafen erfolgreich teilgenommen. In der Kategorie Blechbläserensemble haben die beiden Trompeter in der Altersgruppe II 21 Punkte erreicht und sich somit einen ersten Preis gesichert. Der Musikverein ist sehr stolz auf die beiden Nachwuchsmusikanten und gratuliert recht herzlich zu diesem Erfolg, heißt es in der Pressemitteilung des Musikverein Laimnau. Foto: MV Laimnau