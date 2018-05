Laimnauer Jugendball startet besser als erwartet

Mit mehr als doppelt so vielen Besuchern wie erwartet, ist der erste Jugendball der Narrenzunft Laimnau ein voller Erfolg gewesen. Das berichten die Veranstalter des Organisationsteams vom Kinder- und Jugendball.

203 Jungen und Mädchen kamen zum Jugendball in die Argentalhalle in Laimnau. Die schmackhaften alkoholfreien Cocktails mit den einfallsreichen Namen wie Schrättele-Blut, Bollenbachwasser oder Bollenweible-Tröpfle seinen fast ausgegangen, so gut seien diese bei der Argentäler Jugend angekommen.

„Butzlumpa“ machen mobil

Bei Songs wie Makkarena, Helikopter 117 oder Barbie-Girl kamen die Jugendlichen auf dem Ball so richtig in Fahrt, wie es weiter heißt.

Nach den ersten Showeinlagen der Hip-Hop-Tanzgruppen Tanzschule No. 10 und der Formation Village vom SG Argental habe es für die Gäste bei „fetten Beats“ zu Disco Pogo, kein halten mehr gegeben. Die Krönung, laut dem Orga-Team, gab es dann zum Ende durch die Lumpenkapelle „Butzlumpa“, als die Menge vor Begeisterung nicht mehr mit ihren Zugaberufen aufhören wollte, doch pünktlich um 22 Uhr sei Schluss gewesen des Jugendballs in der Argentalhalle mit der Narrenzunft Laimnau.