Laimnauer Grundschüler machen Reise durch 1250 Jahre Geschichte

Drei Tage lang haben die Laimnauer Grundschüler während ihrer Projekttage verschiedene interessante Aspekte aus der Geschichte kennengelernt. Dabei haben die Lehrer und die Mitarbeiter der Verlässlichen Grundschule in acht verschiedenen Gruppen Projekte vorgestellt und mit den Kindern erarbeitet, wie die Schule mitteilt.

Die Mädchen und Buben lernten während der Projekttage nicht nur längst vergessene, mittelalterliche Handwerksberufe wie den des Kesselflickers, des Korbflechters, des Leinenwebers oder auch des Beinschnitzers kennen, sondern bastelten auch mittelalterliche Spiele, die sie aus Holz herstellten und auch spielten. Mit großer Begeisterung fertigten die Kinder auch Leder-Täschchen und Werkstücke aus Ton.

Mit Erfindung des Buchdrucks wurde Papier immer wichtiger. Die Kinder schöpften ihr eigenes Papier und beschrifteten und verzierten dieses kunstvoll mit alter Schrift und selbst gesammelten Blättern und Blüten. In einer anderen Gruppe stellten die Kinder ihre eigenen kunstvoll gestalteten Marionetten her. Sogar mittelalterliche Speisen wie „Arme Ritter“, Kräuterbrötchen und selbst „Brennt’s Mus“ produzierte eine Projektgruppe nach einer ausgiebigen Kräuterwanderung durch die Laimnauer Wiesen. Auch die „Ringelblumensalbe“ als mittelalterlicher Kosmetikartikel durfte, wie die Schule schreibt, natürlich nicht fehlen. Die Namen und Verwendungsmöglichkeiten vieler Kräuter und Wiesenpflanzen lernten die Kinder dabei ganz nebenbei.

Mit großem Interesse erfuhren die Kinder einer anderen Projektgruppe etwas über die Geschichte der Häuser und deren Menschen in Laimnau. Sie beschäftigten sich damit, wie das Leben der Menschen in Laimnau vor 80 bis 100 Jahren war. Außerdem wollten die Kinder unbedingt wissen, wer oder was in den alten Laimnauer Häusern lebte. Dazu befragten sie die heutigen Laimnauer selbst. Des Weiteren erfuhren die Mädchen und Buben, dass die Realgemeinschaft (Ursprungsgemeinde) vom Montforter Grafen Anton ein Holzrecht erworben hatte. Dieses war für die Gemeinde äußerst wichtig, da es ein Privileg darstellte und das Holz das Überleben der Laimnauer sicherte.

Auch die Geschichte des Klosters Langnau wurde thematisiert. Die Kinder besichtigten die noch heute sichtbaren Reste der Klosteranlage. Hierbei waren die Gruft und der Fluchttunnel besonders spannend und für das Spiel der eigenen Flucht aus dem Kloster ausgesprochen einladend. Die Kinder bauten mit großer Begeisterung auch ein Modell der ursprünglichen barocken Klosteranlage in Langnau nach.

Zum Abschluss der Projekttage wurde ein Schulfest zum Jubiläum 1250 Jahre Argental gefeiert. Schulleiterin Rebecca Ehrle begrüßte die Anwesenden zur Zeitreise und beschrieb sehr anschaulich, wie begeistert und motiviert die Jungen und Mädchen auf vielfältigste Art und Weise gearbeitet, auch an Häusern geklingelt und Interviews geführt hatten.

Stadtarchivar Florian Schneider referierte anschließend sehr anschaulich und informativ über die Geschichte des Argentals seit der Erstnennung der Orte Oberdorf, Laimnau und Apflau im Jahr 769.

Schließlich spielten Marian Ehrle und Ruben Günthör mit E-Gitarre und Schlagzeug das Lied „Highway To Hell“ und rockten laut Pressemitteilung die Halle.

Den Abschluss bildete die Gaukleraufführung mit den „Gauklern aus fernen Landen“. Die Gaukler balancierten kunstvoll auf großen Rollen und bildeten menschliche Pyramiden. Das Fazit der Schule: ein gelungenes Fest für alle Beteiligten.