Laimnauer Adventsfeuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der „Durststrecke“ der letzen zwei Jahre ließ der Kirchengemeinderat das Adventsfeuer auf dem Kirchplatz in Laimnau in alter Größe wieder aufleben. Karin Winkler, gewählte KGR-Vorsitzende resümiert, „wir legten uns voll ins Zeug, es hat uns als Organisatoren echt viel Spaß gemacht. Es war so schön, dass so viele wieder dabei waren.“

Das Angebot war reichhaltig und die kaufinteressierten Besucher strömten zahlreich. Warme Strickwaren der Strickgruppe, Basteleien und Weihnachtsdeko von den Ministranten, leckere Kuchen, Bratwürste, Glühwein, Kaffee und Kuchen und vieles mehr wurden angeboten. Besonders beliebt waren die schönen Adventskränze, die mit viel Kreativität und zeitlichem Engagement von den Kranzerinnen in der Woche davor gebunden wurden.

Sehr umtriebig war auch die Elternschaft des Kindergartens, die morgens auf dem Städtlesmarkt Linzertorten, Weihnachtsgebäck und Liköre verkauften und anschließend auch noch in Laimnau ihren Stand aufschlugen. Eine lange Schlange gab es vor dem sehr beliebten Waffelstand der Ministranten. Ausverkauft war die Wurstbraterei, so dass es nicht einmal für eine Bratwurst für die Musikanten der Jugendkapelle reichte, die bei Anbruch der Dunkelheit Weihnachtslieder zum Besten gaben. Doch ein Jungmusikant freute sich über das Alternativangebot des KGR mit den Worten, „wir bekommen mal Pizza ins Probelokal geliefert. Das ist safe ein fairer Deal.“

Auch der Krippenspielchor, die Hits-für-Kids-Gruppe und die Märchentante im Kindergarten gehörten wieder zum Rahmenprogramm. Der Nikolaus samt Ruprecht stattete den Kindern in Laimnau ebenfalls seinen Besuch ab und freute sich über die schönen Gedichte und Lieder, vorgetragen von den freudig angespannten Kindern. Als Belohnung gab es dann Nüsse, Mandarinen und jeweils einen Schokonikolauslolli.

Den geistlichen Abschluss des Nachmittags bildete schließlich der Gottesdienst, bei dem die zuvor erstandenen Adventskränze gesegnet werden konnten. Die Kirchengemeinde Laimnau wünscht nun allen eine friedvolle und besinnliche Adventszeit.