Laimnau: Sternsingen 2023

Wir, das Orga-Team Laimnau, planen für den 6. Januar wieder das Sternsingen, das wir je nach Corona-Situation anpassen werden.

Die erste Gruppenstunde im Gemeindehaus Laimnau ist am Freitag, den 9. Dezember von 14:00 bis 16:00 mit dem Willi-Wills-Wissen-Film, natürlich Chips, Lied Einüben, Spruch Einlernen und Gruppenbildung. Die zweite Gruppenstunde findet am Freitag, den 30. Dezember von 14:30 bis 16:00 statt mit Lied und Spruch üben und Gewandausgabe. Das Sternsingen ist ein wirklich tolles Gemeinschaftserlebnis, das wir persönlich mit sehr schönen Kindheitserinnerungen verbinden. Es ist übrigens auch die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der Kinder aus unseren Dörfern mit ihrem Einsatz für Kinder in Not wirklich Gutes tun können. Deshalb unser Appell: Liebe Eltern, ermöglichen Sie Ihren Kindern dieses schöne Erlebnis und unterstützen Sie die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Fragen beantwortet gerne Tanja Empen unter 07543/9529404. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Orga-Team mit Karin Winkler, Tanja Empen, Jürgen Holzwarth freuen sich auf Euch alle!