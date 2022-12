Laientheaterspieler legen bald wieder los

Die Theatergruppe Tannau hat am Montag, 26. Dezember, um 16 Uhr Gasthaus Kreuz in Tannau Premiere. Weitere Spielzeiten sind 29./30 Dezember um 20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. Januar je im Wechsel um 20 und 19 Uhr sowie Freitag und Samstag, 13. und 14. Januar, um 20 Uhr. Platzreservierung unter Telefon 07542 / 407 33 27.

Das Kolpingtheater Tettnang spielt am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Januar, um 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus. Freitag, 6. Januar, startet die Vorführung um 18 Uhr und am Samstag, 7. Januar, gibt es um 14 und um 19 Uhr Theater. Der Eintritt kostet neun Euro. Der Vorverkauf läuft im Schuhhaus Jung (auch unter Telefon 07542 / 6944).

Die Kolpingsfamilie Neukirch tritt am Montag, 26. Dezember, und am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr auf. Die Aufführungen am 30. Dezember, 3. Januar und 5 Januar sind jeweils um 20 Uhr. Der Vorverkauf läuft unter der Telefonnummer 0175 / 191 34 75 (montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr). Der Eintritt kostet zehn Euro.