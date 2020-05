Lachen - auch wenn es nichts zu lachen gibt

Am Sonntag hat sich der Weltlachtag zum 22. Mal gejährt. Doch auch danach gilt: Darf man in so schwierigen Zeiten überhaupt lachen? Oder, besser gefragt: Was tun, wenn es, wie in diesen Corona-Zeiten, eigentlich gar nichts zum Lachen gibt? „Wenn es nichts zum Lachen gibt, tun sie es einfach trotzdem“, sagt Nadine Heuer, Lachyoga-Trainerin aus Tettnang. Denn beim Lachen passieren in unserem Körper ganz wunderbare Dinge: Stresshormone werden beseitigt, das Herzkreislaufsystem wird gestärkt und auch unsere Lungenkapazität wird positiv gefördert. Das Lachen habe viele gesundheitliche Vorteile. Gerade in Coronazeiten könne eine Immunsystemstärkung nicht falsch sein, so Heuer weiter.

Auch wenn es nichts zu lachen gebe, sollte man lachen, denn der Körper könne nicht zwischen einem echten und einem fingierten Lachen unterscheiden. In beiden Fällen aktivieren sich die positiven körperlichen Prozesse. Auf diesem Prinzip beruhe auch das in Indien durch Madan Kataria entwickelte Konzept des Lachyogas, führt Nadine Heuer weiter aus. Auf die Frage, ob es sich nicht etwas komisch anfühle, so ganz ohne Grund zu lachen, antwortet sie – lachend: „Absolut, das erste Mal hab’ ich wirklich gedacht, ich bin im falschen Film.“ Doch irgendetwas daran reizte sie weiterzumachen. Man spüre schon nach wenigen Minuten eine befreiende und aufheiternde Wirkung. Und wer hat nicht gern bessere Laune?

Nadine Heuer ist von dem Konzept des Lachyogas so überzeugt, dass sie es auch an ihrer Schule anwendet. Sie erklärt, dass sie es in einem Unterrichtsmodul in der Oberstufe im Seminarfach Glück schon mehrfach eingesetzt habe. Oft würde aus dem fingierten Lachen in der Gruppe auch ein echtes, denn Lachen sei ja bekanntlich ansteckend. „Am Anfang sind die Schüler oft etwas schüchtern, das legt sich aber schnell. Der Mensch will einfach lachen. Wir spüren instinktiv, dass es uns guttut“, erklärt Nadine Heuer.

Übrigens müsse man beim Lach-yoga keine besondere Sportlichkeit besitzen.

„Nein, wir verrenken uns nicht in Yogastellungen“, so Heuer. Lediglich einige Atemübungen seien aus dem Yoga übernommen worden, um die Tiefenatmung bei einer LachyogaSession zu fördern. Eine klassische Lachyoga-Stunde bestünde aus eben jenen Atemübungen, Lachübungen und einer gemeinsamen Lachmeditation und sei für Jung und Alt geeignet.

Das Lachyoga lebe vom Gegenüber. In Zeiten von Corona muss dieser allerdings entweder aus den eigenen familiären Reihen kommen oder aus dem virtuellen Raum.