Laborfuchs lernt mit den Kindern

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich bundesweit gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort, Kinder mit einer naturwissenschaftlichen und technischen Frühförderung stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Die IHK Bodensee-Oberschwaben als Partner, hat nun den Kindergarten in Laimnau mit dem Zertifikat „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.

Strahlende Mädchen und Jungen zwischen fünf und sechs Jahren, in weißen Laborkitteln, haben gemeinsam mit ihren Erzieherinnen, Agnes Biegger und Jutta Stellbauer, die Urkunde und die Plakette am Montag stolz präsentiert. Die Auszeichnung gilt für zwei Jahre und wird gut sichtbar am Haus angebracht. Die Themenbereiche der Forschungsprojekte sind unter anderem Wasser, Luft, Gas, Technik, Energie, Akustik, Magnetismus, Elektrik und vielem mehr, bis zu Naturphänomenen und den Funktionen des menschlichen Körpers.

Laborratte bringt Durcheinander

Klara und Natascha, sechs und fünf Jahre alt, erzählen begeistert, wie man ein Gemisch aus Backpulver und Essig in einer Dose zum Explodieren bringen kann und aus Wasser in Grundfarben, mit der Pipette vermischt, viele neue Farbkreationen entstehen. „Jedes Kind kann bei den Experimenten mit seinen Fähigkeiten und in der eigenen Geschwindigkeit umfassende Grunderfahrungen sammeln“, sagt Agnes Biegger. Mit von der Partie sind ein schlauer Laborfuchs und eine freche Laborratte, diese stiftet gern ein bisschen Unruhe und bringt die Dinge durcheinander.

Die Stiftung hat ihren Sitz in Berlin und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und bietet kostenfreie Workshops zu den verschiedenen Themenbereichen an. Was muss man tun, um das begehrte Zertifikat zu bekommen? Agnes Biegger und Jutta Stellbauer hatten schon vor zehn Jahren begonnen, besondere Projekte, Ideen und Versuche der Kinder zu dokumentieren – zunächst auf einzelnen Blättern und später in einem dekorativen Buch mit vielen Fotos. Dann entschied man, sich um das Zertifikat zu bewerben, obwohl der damit verbundene zeitliche und auch bürokratische Aufwand nicht unerheblich ist. Es müssen von den Erzieherinnen zwei Mal jährlich Fortbildungen absolviert und Nachweise über die Experimente erbracht werden. Mit Institutionen wie dem Naturschutzzentrum und der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen arbeite man zusammen. Tipps und Anregungen, auch über die Bezugsquellen von Lernmaterial, liefert die Stiftung. Über ihre Erfahrungen führen die Kinder ein Forscherprotokoll.