Kurzes Regen-Aus: Kusshaltestelle in Tettnang kommt bald wieder

Nicht ein Zuviel an Liebe, sondern an Wasser hat die Tettnanger Kusshaltestelle vorläufig außer Betrieb gesetzt. Nach dem heftigen Regen der letzten Tage wird die eingebaute Kamerabox auf ihre Dichtigkeit überprüft. Am Samstag war das Werk erst eingeweiht worden. Bei den Helfern des Elektronik-Museums herrscht allerdings Zuversicht. Sie sind bereits an der Arbeit und wollen die Haltestelle in einigen Tagen wieder betriebsbereit zur Verfügung stellen, teilt Sabina Leichs-Knapp mit. Sie hat die Aufgabe übernommen, die Fotos vor der Freigabe im Internet zu prüfen. Leichs-Knapp freut sich, dass es bereits über 60 Abonnenten des Projekts auf Instagram gibt. Die Finanzierung der Kusshaltestelle lief über Spenden und mit Unterstützung der Stadt. Durch gebrauchte Technik und die Eigeninitiative der ehrenamtlichen Helfer des Elektronik-Museums bewegen sich die Kosten unter 300 Euro. Wenn die Haltestelle wieder funktioniert, dann können sich Liebende wieder auf einer Markierung stehend vor dem Torschloss küssen. Bilder gibt es im Internet unter: www.instagram.com/kusshaltestelle.