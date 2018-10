Kunst durchs Loch betrachtet

Dirk Balke, Stephanie Brysch, Corinna Theuring und Charlotte Vögele sind die vier Künstler, deren Konzepte nach einer Ausschreibung für die aktuelle Ausstellung in der Orangerie im Schlosspark „4 Künstler, 2 Häuser, 1 Ausstellung“ ausgewählt wurden. Jeder von ihnen hat einen Raum in der Galerie und einen Bereich zur Präsentation der eigenen Werke erhalten. Das schreibt Spectrum – Kultur in Tettnang in einer Mitteilung.

Mit dieser Ausstellung werden in der Orangerie im Schlosspark zum ersten Mal Kunstwerke präsentiert. Allerdings muss der Besucher hier vor verschlossenen Türen stehen bleiben und kann die Kunstwerke lediglich durch kleine Löcher in Holzwänden betrachten. Mit buntem Licht und Lichtwechseln werden die Kunstwerke in Szene gesetzt. Dadurch wird der Betrachter in die Szene einbezogen und die Wirkung der Werke ändert sich mit jeder neuen Lichtfarbe. Bei der Blumenwiese entsteht der Eindruck von vorbeiziehenden Wolken, der komplett mit Dornen besetzte Stuhl wirkt noch weniger einladend und das sowieso schon furchteinflößende „Mufflon“ wirkt durch das wechselnde Licht fast lebendig, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der Galerie werden die Themen zum Teil fortgesetzt. Hier wird der rote Faden „Mensch und Natur“ noch deutlicher. In einem Werk von Dirk Balke wird der menschliche Versuch, Natur unsterblich zu machen, durch einen riesigen und etwas zynischen „EXIT“-Schriftzug aus mehreren Sammelkästen mit den Resten von Insekten kritisiert. Charlotte Vögele verwendet Naturmaterialien wie Blätter oder Baumrinde, um damit alltägliche Gegenstände aus der von Menschen gemachten Welt nachzubilden. Jedoch trügt der Schein, denn aufgrund der Naturmaterialien können sie ihre eigentlichen Funktionen nicht mehr erfüllen.