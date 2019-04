Kunst als einigendes Band

Zahlreiche Besucher haben sich am späten Freitagnachmittag in der Volksbank in Tettnang eingefunden, um auf dem „Marktplatz“ die Eröffnung der landkreisübergreifenden Schulkunstausstellung mitzuerleben.

Als Botschafter der beteiligten Schüler aller Schularten aus den Landkreisen Bodenseekreis und Ravensburg sang der „Chor der Großen“ der Schillerschule unter der Leitung von Elke Sorg frisch und frei bekannte Frühlingslieder, Felix Gasper, Abiturient am Montfort-Gymnasium, begeisterte auf der Marimba. Staunen durfte man auch über die mechanische Ballettgruppe des Montfort- Gymnasiums.

„Ja, das war ja richtig Klasse“, kommentierte Schulamtsdirektor Ulrich F. Damm vom Staatlichen Schulamt Markdorf die Schülerdarbietungen. Und er wies auf die umgebenden Kunstwerke hin: „Macht die Augen auf, s’ist Ausstellung!“ Ein ungeheures Potential an Kreativität werde sichtbar und man sehe, was sich hier alles über die Architektur hinaus mit dem Bauhaus verbindet. Damms Dank galt den Schülern und den Kunsterziehern, dem Schulkunstteam mit seinem „Kopf“ Gudrun Teumer-Schwaderer, Konrektorin an der Parkschule Kressbronn, und der Volksbank, die die Ausstellung beherbergt.

Als Vorstandsmitglied begrüßte Thomas Stauber die Gäste im Namen der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang. „Wir freuen uns, dass die Volksbank mit dieser Ausstellung Teil des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums wird.“ Damit könne die Bank gleich zwei Bereiche fördern, die ihr ein Anliegen sind: die Kunst und die Jugendarbeit. Spannend sei es gewesen, den Aufbau mitzuverfolgen. Sein Dank galt hier Gudrun Teumer-Schwaderer als federführender und treibender Kraft des Organisationsteams und seiner Mitarbeiterin Constanze Funke: „Sie hat Nerv und Geist für so ein Thema.“ Als Spende der Volksbank für die Schulkunst übergab Stauber der Organisatorin Teumer-Schwaderer einen Scheck über tausend Euro.

Uli Schubert, Kunsterzieher am Welfen-Gymnasium in Ravensburg und mit im Organisationsteam, ging kurz auf die Geschichte des Bauhauses ein, „eine unglaubliche Geschichte“. Vierzehn Jahre sei es nur alt geworden, dann wurde die Reformbewegung durch die Nazis abrupt unterbrochen. Doch die Wirkungsgeschichte sei bis heute spürbar. Die Einheit von Kunst und Handwerk wurde propagiert. Weltweit haben sich die Bauhaus-Ideen in der Architektur, in Typographie, Design und Malerei durchgesetzt. Wichtige Anstöße kamen vom Bauhaus für die Pädagogik, für die heutige Kunstdidaktik. Der Bauhaus-Spirit lehre, Gegensätze produktiv zu verwandeln. So sei auch die Ausstellung eine Synthese aus unterschiedlichen Auffassungen, vereint durch den Willen zur Gestaltung.

Der anschließende Rundgang auf dem „Marktplatz“ und im Obergeschoss zeigte die Vielfalt der Herangehensweisen, ausgeführt von Schülern von der Grundschule bis zum Gymnasium. Stolz zeigten die Einzelnen die Projekte, an denen sie selbst mitgewirkt hatten, und bestaunten, was die anderen gemacht hatten.