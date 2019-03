Kultusministerin erinnert in Oberlangnau an Pestalozzi

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat bei der Vernissage zu „Handwerk und Kunst“ am Mittwochabend bei der Firma Argenelektrik Winfried Ruetz in Oberlangnau davor gewarnt, die Themen Digitalisierung und bildende Kunst gegeneinander auszuspielen. Digitalisierung sollte nicht zum Mantra werden, betonte sie und erinnerte an den Schweizer Reformer und Sozialpädagogen Pestalozzi, für den Bildung aus Kopf, Herz und Hand bestand.

Von einem vollen Haus träumen viele Ausstellungsveranstalter. Bei der vom CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau organisierten Vernissage im Hause Ruetz mit sechs heimischen Künstlern war das mehr als der Fall. Umzufallen war nicht möglich. Mehr als 100 Interessierte drängten sich in den wieder einmal zur Kulturstätte umgestalteten Firmenräumlichkeiten, um sich über das Schaffen von Gisela Bachhofer, Detlef Fellrath, Lydia Günthör, Herbert John, Kathi Spang und Britta Nickel zu begeistern und die Ministerin wie ein exzellentes Saxofon-Quartett zu hören.

Kopf, Herz und Hand

Susanne Eisenmann zeigte sich von der Begegnung und dem Miteinander vor Ort angetan und betonte die Bedeutung von Gemeinschaft in der ein „stückweit instabiler gewordenen Welt“, in der viele das Gefühl hätten, dass die Probleme näher rückten und man sich nach einem Zuhause sehne, in dem Nächstenliebe und gegenseitiger Respekt vorhanden sei. Der Begriff „Heimat“ sei weder altbacken noch überholt, sondern vielmehr notwendiger denn je. „Sie schaffen das hier“, lobte die Ministerin, sich bei schönen Themen wie Kunst und Kultur zu treffen. Themen, die zusammen führten und es möglich machten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Kultusministerin fragte nach den Perspektiven, die heute Kindern und Jugendlichen von den Erwachsenen aufgezeigt werden und bemerkte unter Beifall, der Laptop ersetze kein Buch. Die Definition Bildung habe Pestalozzi in drei Teile (Kopf, Herz, Hand) gegliedert und sei damit heute noch modern. Keine Frage sei, den jungen Menschen neue Medien wie Digitalisierung zu vermitteln, allerdings dürften die sozialen Herausforderungen als Grundkompetenz nicht vergessen werden, die wichtig für ihre Entwicklung seien. „Lassen Sie sich die Gemeinschaft und das Miteinander nicht nehmen und geben Sie ihren Kindern Vielfalt mit“, gratulierte sie zu dieser „tollen Ausstellung“.

Hauptorganisator Manfred Ehrle vom CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau konte neben Susanne Eisenmann mit Ulrich Müller und Rudolf Köberle zwei weitere – ehemalige – Minister und viele Parteifunktionäre begrüßen. „Mehr Gemeinschaft geht nicht“, zeigte er sich angetan von den sechs Künstlern, die sich über Monate auf diese Ausstellung vorbereitet und ihr Mitmachen zugesagt haben. Ehrle dankte dem Ehepaar Ruetz für ihre Bereitschaft erneut Gastgeber zu sein und dem Saxofon-Quartett „Sax weiter“, dessen Qualitäten man gerne weitersagen wird.

Kathi Spang mag Menschen und die Natur, und das hat sie bei ihren Vögel-Bildern thematisiert. „Bei ihr sehen Vögel wie Vögel aus“, zeigte sich Manfred Ehrle bei der Vorstellung begeistert, um zu erinnern, solche Kunst bei anderen schon anders gesehen zu haben. Herbert John gehört nach Ehrle „zu den Stillen in der Ortschaft“ und war bei solchen Ausstellungen von Anfang an dabei. Er zeigt filigrane Glasbilder und überraschte bei der Vernissage mit einer unter der Decke installierten Skulptur.

Farben als Zahlen

Mit Pastellkreide hat Gisela Bachhofer ihre „grandiosen“ Werke geschaffen, präzise und in Perfektion, wie Manfred Ehrle sie nannte. „Da passt jeder Kreidestich“, lobte er. Die Graphikerin Britta Nickel schaffte es mit ihren Titeln „Hopfenfeld“ oder „Friedfertigkeit“, Farben als Zahlen wahrzunehmen. Für ihre Bereitschaft, „in unserem Gai“, auszustellen, dankte Ehrle besonders.

Detlef Fellrath stellt in Hamburg, Düsseldorf „und irgendwo in China aus, jetzt in Oberlangnau“, bemerkte Ehrle und fragte, ob das nun ein Ab- oder Aufstieg sei? Keines von beidem, weiß er, denn: Fellrath stellt aus, wo es ihm gefällt. Er kann es einfach, fesselt den Betrachter, steht voll und ganz hinter dem, was er tut. Mit dabei hat er in Oberlangnau auch ein Bild, von dem sich schon die Chinesen begeistert zeigten. Lydia Günthör, so Ehrle, gehört „untrennbar“ zu dieser Ausstellung und lässt jedes Jahr eine „neue Lydia“ erkennen. Ihr Erfolg ist ungebrochen, sie kommt an, was sie macht ist professionell. Sie unterstreicht: „Kunst lebt von der Unbeschwertheit des Künstlers.“