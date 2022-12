Kürzeste Auswärtsfahrt der Saison: SG Argental reist nach Ehingen

Die SG Argental ist im Jahr 2022 noch zweimal gefordert. Es geht dabei gegen beide Aufsteiger in die Frauenhandball-Landesliga. An diesem Samstag ist die SGA bei der TSG Ehingen zu Gast. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Eine Woche später schaut dann die TSF Ludwigsfeld in der heimischen Carl-Gührer-Halle in Tettnang vorbei.

Das hört sich für ein etabliertes Landesligateam nach zwei machbaren Aufgaben an. Im zweiten Spiel gegen Ludwigsfeld trifft das auch sicher zu, so steht die TSF mit nur zwei Siegen auf dem drittletzten Rang. Ehingen dagegen ist in der Landesliga angekommen: Mit vier Siegen und vier Niederlagen steht der letztjährige Bezirksliga-Vizemeister aktuell auf Rang fünf und ist damit ein Platz besser als Argental. „Vor allem die Rückraumspielerinnen erwiesen sich als sehr torgefährlich“, heißt es in der SGA-Mitteilung.

Argental nimmt das Spiel in Ehingen fast wie ein Derby an, schließlich ist es „das nahste Auswärtsspiel“. Um nach dem 22:22-Unentschieden gegen die HSG Bargau/Bettringen alle Punkte mitzunehmen, bedarf es einer Steigerung im Angriff. Die Chancen sollen wieder besser verwertet werden, „zudem wollen wir wieder eine konsequente und kompakte Abwehr stellen“, so der Plan der SGA.

Mit Maxima Krebs, Selina Brentel und Emma Brugger fehlen Argental allerdings wichtige Spielerinnen. Dennoch ist das Team vom Bodensee zuversichtlich, mit der Unterstützung der Fans im rund 90 Kilometer entfernten Ehingen die Punkte mitzunehmen.