Künstler enthüllen am Freitag ihr Werk

Zwei Kunstwerke im öffentlichen Raum enthüllen die Künstler Detlef Fellrath und Alex Tennigkeit am Freitag, 17. Juli, um 11 Uhr vor der Stadtbücherei Tettnang. Auf der Rednerliste stehen Bürgermeister Bruno Walter und ein Vertreter der Bürgerstiftung. Die beiden Künstler werden im Gespräch mit Bibliotheksleiterin Cosima Kehle über ihre gemeinsame Arbeit am Projekt und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen. Bei den Kunstwerken handelt sich es um freistehende Bildskulpturen vor der Stadtbücherei.

Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung an freier Luft statt, bei schlechtem Wetter in den Räumen der Stadtbücherei. In diesem Fall können nur angemeldete Gäste teilnehmen. Eine Anmeldung ist auch weiterhin möglich, und zwar bei Simone Habeck von Spectrum Kultur unter der Telefonnummer 07542 / 51 01 62 oder per Mail: simone.habeck@tettnang.de