Kuchen statt feiern

Der Kuchen-Liefer-Service des Musikvereins Krumbach geht dieses Jahr in die zweite Runde, da die Musikanten nochmal auf ihr Pfingstfest in der Reithalle in Krumbach verzichten müssen. Wie vergangenes Jahr veranstaltet der Musikverein am Pfingstsonntag, 23. Mai, von 11 bis 14 Uhr einen Kuchen-Liefer-Service. Es können Kuchenpakete bestellt werden, die von den Krumbacher Musikanten in Uniform an die Haustüre ausgeliefert werden. Ein Kuchenpaket enthält fünf Kuchen/Tortenstücke. Gegen eine Spende werden die Kuchen im Umkreis von zehn Kilometern ausgeliefert. Bestellungen sind unter Telefon 07542/952282, über Whatsapp 0175/9402119 oder per E-Mail an dani.bentele@t-online.de bis Freitag, 21. Mai möglich.