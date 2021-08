KSJ-Zeltlager trotz Regen ein voller Erfolg

Auch wenn sich das Wetter nicht immer von seiner besten Seite zeigte, hat die KSJ Tettnang ihr Zeltlager nach zehn Tagen mit bester Laune beendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einem Jahr Corona-Pause ging es für die Leiter der katholisch studierenden Jugend wieder auf ihren Lagerplatz in Brententann bei Geiselharz. Nach einigen Tagen des Aufbaus konnten am 30. Juli die angemeldeten Teilnehmer begrüßt werden.

Unter der Leitung von Sebastian Seufert, Paul Kling, Jule Braunger und Dennis Carpesio starteten die ersten Programmpunkte bei bestem Wetter. Neben Arbeitskreisen, wo die Kinder beispielsweise Schmuck aus Holz bastelten, oder ihr eigenes Müsli mixen konnten, gab es dieses Jahr auch einige größere Programmpunkte. Es wurde ein Stationenlauf im Rahmen einer Mini-Olympia veranstaltet, und es gab die Möglichkeit, Preise und Süßigkeiten im „Royal Zela Casino“ zu erspielen. Außerdem fanden ein Geisterlauf in der Nacht und ein Filmeabend statt, der wetterbedingt in der Reithalle eines Bauern veranstaltet werden konnte.

Zur Hälfte des Lagerzeit wurden auch dieses Jahr die Eltern eingeladen, um ihre Kinder zu besuchen. Es wurden laut Mitteilung trockene Kleider und Süßigkeiten gegen Umarmungen und begeisterte Erzählungen ausgetauscht. Am nächsten Morgen ging es für alle Teilnehmer zu einer Fantasiereise in die Vereinigten Staaten, dem Thema des diesjährigen Mottotags. Vormittags konnte einiges über die Geschichte des Landes herausgefunden werden, nachmittags gab es in kleinen Arbeitskreisen einige bundesstaatspezifische Aktivitäten.

Trotz Matsch und Regen sei auch dieses Jahr die Zeit wieder viel zu schnell vorbeigegangen. Am letzten Abend sorgte die Küche für ein griechisches Festmahl. Bei viel Programm wurde das Zeltlager gemeinsam feierlich beendet.