Krumbacher Voltigierer mit erfolgreichem Saisonauftakt

Die Turniervoltigierer des Reit- und Fahrvereins Krumbach aus Tettnang sind mit einem Titel aus Ulm-Wiblingen zurückgekehrt. Bei den württembergischen Mannschaftsmeisterschaften traten die Krumbacher Teams und Einzelvoltigierer gemeinsam mit dem M-Team des RFV Fronhofen für den PSK Oberschwaben an und sicherten sich den Sieg.

Der Wettkampf, der Mitte Mai in Ulm-Wiblingen stattfand, war zugleich ihr Saisonauftakt. Nachdem der Gruppenvoltigier-Sport aufgrund der Corona-Pandemie laut Mitteilung nur unter widrigen Bedingungen am Laufen gehalten werden konnte, ist nun wieder mehr möglich. „Seit dem vergangenen Sommer darf wieder Mannschaftssport betrieben werden und das Voltigiertraining läuft auf Hochtouren“, so der RFV Krumbach.

Celine Fröhlich nimmt Rücksicht

Den Anfang in Ulm-Wiblingen machte Nachwuchstalent Celine Campos. Sie startete ihre erste Einzelleistungsprüfung in der Kategorie L und sicherte sich einen erfreulichen Platz neun. Weiter ging es mit Coralie Sauter, die bei den Junioren startete. Obwohl das neue Einzelpferd Divino Rossi etwas nervös wurde, sicherte Sauter sich Rang vier. Eine noch bessere Platzierung erzielte Celine Fröhlich: Sie startete in der Kategorie M und durfte sich am Ende über den zweiten Platz freuen. Dabei gelang es Fröhlich, auf „den noch nicht so sicheren Dino Rücksicht zu nehmen“.

Ebenfalls der zweite Platz sprang für das Juniorteam mit Lena Schien, Coralie Sauter, Valerie Schütterle, Hannah Schmid, Franka Schulz, Laura Heiß, Selina Schröder an der Longe und Pferd Socarron heraus. „Coralie Sauter durfte sogar den Preis für die beste Pflicht entgegennehmen. Zudem erwirtschaftete das Team eine weitere Aufstiegsnote in die nächsthöhere Leistungsklasse M und wird sich dieser Herausforderung nun annehmen“, so der RFV.

Krumbachs zweite Mannschaft mit Finja Reithmeier, Maris Metzler, Natalie Frik, Emma Fischer, Charlotte Krumm, Jana Bock, Celine Campos und Romina Rist startete in der Kategorie L mit dem 17-jährigen Wallach Lacoste und Astrid Bocksch an der Longe und belegte ebenfalls Platz zwei.

Anfang Juli geht es weiter zu den Voltigier-Meisterschaften des oberschwäbischen Pferdesportkreises nach Herbertingen, wo sich auch die Basisgruppen präsentieren werden.