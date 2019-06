Krumbacher Reiter starten erfolgreich in die Saison

Für die Reiter des Reit- und Fahrverein Krumbachs hat die Turniersaison begonnen, die ersten Erfolge konnten die Pferdesportler bereits sammeln. Besonders die Reiterjugend hat einen starken Start hingelegt.

Ramona Gührer und ihr Wallach „Encantaro“ sicherten sich in Biberach-Rißegg bei einer Dressurreiterprüfung der Klasse A* mit einer Wertnote von 8,0 den dritten Platz. In Leutkirch-Haid legten die beiden noch eine Schippe drauf und holten sich mit einer Wertnote von 8,2 in einer A*-Dressur Platz zwei. Ebenfalls silberne Schleifen gab es für die beiden in den A*-Dressuren in Bad Schussenried und Bad Wurzach. Einen fünften Platz in einer L*-Trensen Kür konnten die beiden in Bad Wurzach mit nach Hause nehmen. Auch Vereinsvorstand Hubertus von Dewitz ging bereits auf einigen Turnieren an den Start. Mit seiner „Sera“ war er auf dem Turnier der AJA-Senioren-Amateurklasse in Riesenbeck unterwegs und konnte sich drei Platzierungen sichern. Zweiter wurde er in einem 1,2-Meter-Springen. Den vierten Platz erreichten die beiden in einem Mannschaftsspringen. Die dritte Platzierung des Wochenendes, einen siebten Platz, räumte von Dewitz in einer Springprüfung mit einer Höhe von 1,25 Metern ab.

Marleen Rösch war mit ihrem Pony „Virtual Reality“ beim Jugendturnier in Herbertingen am Start. Hier gab es Platz zwei in einem Reiterwettbewerb und Platz sechs in einem Dressurwettbewerb. Zur Höchstform liefen die beiden beim Turnier in Kißlegg auf. Mit einer Wertnote von 8,0 konnte die junge Reiterin einen Sieg in einem Reiterwettbewerb mit nach Hause nehmen.

Ebenfalls am Start in Herbertingen war Emily Gmünder mit ihrer „Fela“. In einer Dressurprüfung der Klasse E gab es den dritten Platz. Im Springreiterwettbewerb konnten sich die beiden als Zweite platzieren. Somit landeten die beiden in der Cup-Wertung, mit den anderen Jugendturnieren in Krumbach und Fronhofen, an vierter Stelle. In Kißlegg stellten sich die beiden erneut der Konkurrenz: In einer E-Dressur gab es Platz sieben, im Springreiterwettbewerb Platz zwei. Auch Emilys Bruder Kilian konnte sich beim Jugendturnier in Fronhofen im Mannschaftsspringwettbewerb an fünfter Stelle platzieren. Somit gab es in der Cup-Wertung für ihn Platz drei.