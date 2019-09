Krumbacher Reiter holen sich den Heimspiel-Sieg

Bei bestem Turnierwetter hat sich am Wochenende die Springsportszene der Region zum großen Reitturnier in Krumbach versammelt. An zwei Turniertagen fanden insgesamt 13 Springprüfungen von Leistungsklasse E bis L statt.

Der sportliche Höhepunkt stand am Sonntagnachmittag auf dem Programm: Fünf Starter schafften es beim L-Springen ins Stechen. Nur zwei blieben jedoch im anspruchsvollen Stechparcours fehlerfrei: Leonie Fäßler vom RFV Gestüt Wilisch und Andrea Gau vom RFV Bad Waldsee schafften es ohne Abwurf über die Hindernisse. Leonie Fäßler war dabei um zwei Sekunden schneller und holte sich damit den Sieg.

Auch in der Springprüfung Klasse L am Samstagnachmittag gab es an Leonie Fäßler kein Vorbeikommen: Mit ihrem Pferd Cliff sicherte sie sich auch hier den ersten Platz. Spannend wurde es auch in der Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen am Sonntag. Hier ging der Sieg an den RFV Wangen, vertreten durch Anika Kalbrecht. Einen mutigen Weg durch den Stechparcours wählte Janina Valesca Oswald vom RFV Schomburg Amtzell. Sie hatte die schnellste Zeit, aber leider einen Abwurf. Somit gab es für sie Rang drei.

Bei der Springprüfung der Klasse L am Sonntagvormittag war Andrea Gau vom RFV Bad Waldsee die schnellste Starterin. Bei der Stilspringprüfung Klasse A* am Sonntagvormittag hatte Emily Foot vom RFV Kißlegg die Nase vorne. Platz zwei belegte Ramona Gührer vom gastgebenden Verein.

Beim Senioren-Cup am Samstagnachmittag, einer Springprüfung der Klasse A* mit Stechen, fieberte das Publikum mit und feuerte die Reiter kräftig an. Aus dem Publikum hörte man Rufe wie „innen vorbei“ und „schneller, schneller“. Den Sieg nahm bei dieser Prüfung Rudolf Horn vom PSV Leutkirch-Haid mit nach Hause.

Bei der Mannschaftspringprüfung Klasse A* trumpfte das Team aus Krumbach auf. Den Sieg ließ sich das Team „Krumbacher“, bestehend aus Anja Lange-Weishaupt, Jasmin Hellmann, Selina Hellmann und Kilian Gmünder, auf heimischen Boden nicht nehmen.