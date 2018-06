Krumbacher Reiter gehen erfolgreich auf Schleifenjagd

Die Erfolge, die die Reiter des Reit- und Fahrverein Krumbach in den vergangenen Wochen eingefahren haben, können sich sehen lassen. Das teilt der Verein mit.

Vorsitzender Hubertus von Dewitz war in Bad Schussenried mit seinem Wallach „Samson“ erfolgreich unterwegs und konnte sich in einem L*-Springen als Neunter platzieren. Celine Wiedemann startete mit ihrer „Quintera“ und konnte sich mit einer sicheren und schnellen Runde in einem M*-Springen den dritten Platz sichern. Ebenfalls mit „Quintera“ konnte sie in Isny einen sechsten Platz in einem 2-Phasen-L-Springen mit nach Hause nehmen. Mit „Cilly“ ging sie in Schmalegg und Pfullendorf jeweils in L*-Springen an den Start und nahm zwei achte Plätze mit nach Hause. In Pfullendorf hatte sie außerdem noch „Habanera“ dabei. Mit ihr startete die junge Reiterin in einem Punkte-A**-Springen und konnte sich als Fünfte platzieren. Am vergangenen Wochenende verbuchte sie schließlich noch einmal zwei gute Platzierungen mit „Quintera“ in L*-Springen auf ihrem Konto. Am Samstag erreichte das Paar einen dritten Platz, am Sonntag konnten die beiden ihre Leistung sogar noch steigern und erreichten schlussendlich den zweiten Platz.

Sieg im Stilspringen der Klasse A

Sabrina Schmid war ebenfalls wieder mit ihrem Wallach „Q-Tipp“ auf Schleifenjagd unterwegs. In Kisslegg konnte sie ein Stilspringen der Klasse A mit der Wertnote 8,3 gewinnen. Ebenfalls in Kisslegg stellte sie sich in einem Stil-L*-Springen der Konkurrenz und konnte sich den sechsten Platz sichern. In Schmalegg nahm das Paar an zwei L*-Springen teil. Hier erritt Schmid einen 13. und einen sechsten Platz.

Ramona Gührer und ihr „Encantaro“ nahmen in Pfullendorf an einer A*-Dressur teil und konnten sich mit einer Wertnote von 7,3 den dritten Platz sichern. Ebenfalls in Pfullendorf trat das Paar bei einem Stil-A*-Springen an und konnte die Richter voll und ganz von sich überzeugen. Ihr Ritt wurde mit einer Wertnote von 8,0 als der beste der Prüfung bewertet und mit dem ersten Platz belohnt.

Auch der reiterliche Nachwuchs des RFV Krumbach war wieder fleißig auf Schleifenjagd und konnte einige gute Platzierungen sammeln. Emilia Riegger konnte sich mit „Miss Farny“ in Pfullendorf als Zweite in einem Reiterwettbewerb platzieren. Sophie Riegger ging mit „Miss Farny“ in einem Springreiterwettbewerb an den Start und holte sich den vierten Platz. Mit „Dajas High Flower“ nahm sie in Pfullendorf noch an einer E-Dressur teil. Ihr Ritt wurde mit einer Note von 8,0 bewertet – so stand sie als Dritte auf dem Treppchen. In Erbach-Bach nahm Riegger außerdem mit „Miss Farny“ an einem Gelände-Springreiterwettbewerb teil und erreichte den achten Platz.

Emily Gmünder ging mit ihrer „Fela“ in Bad Waldsee beim Jugendturnier an den Start. In einem Springreiterwettbewerb wurde sie am Ende Sechste.

Zwei weitere Platzierungen steuerte für den Reit- und Fahrverein Krumbach schließlich auch noch Kilian Gmünder und seine „Finja“ dazu. In Bad Waldsee starteten die beiden beim Jugendturnier und konnten einen sechsten Platz in einem Stil-E Springen und einen vierten Platz in einem Stafettenspringen mit nach Hause nehmen.