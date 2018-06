Krumbacher Reiter feiern Siege beim Oberschwaben-Cup

Die jungen Reiter aus Krumbach sind in allen Sätteln zu Hause. Beim Oberschwaben-Junioren-Cup, der mit dem großen Jugendturnier in Herbertingen endete, haben die Jugendlichen des Reit- und Fahrvereins Krumbach in fast sämtlichen Alters- und Leistungsklassen fleißig Medaillen und Schleifen gesammelt.

Sarah Fessler belegte den zweiten Platz bei der A-Dressur. Sabrina Schmid errang beim E-Springen den zweiten Platz. Mit der Mannschaft „Jumping Stars“ kam Sabrina zusammen mit Elisa Stadelmann, Selina Hellmann und Samuel Birk vom Reitverein Schomburg-Amtzell auf den zweiten Platz in der Cup-Wertung. Selina Hellmann blieb in der Cup-Wertung beim A-Springen unangefochtene Siegerin. Auch die jüngste Turnierreiterin des Krumbacher Reitvereins eroberte schon einen Platz auf dem Siegertreppchen der Cup-Wertung. Sophie Riegger wurde Dritte beim Reiterwettbewerb.